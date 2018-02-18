Марш за отставку Порошенко: по центру Киева идут несколько тысяч человек

По оценкам полиции, которая охраняет общественный порядок, в марше принимают участие несколько тысяч человек.

Начало марша было запланировано на 12.00, однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева.

Марш проходит без Саакашвили, которого ранее украинские власти выслали в Польшу. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

Участники митинга также требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду, сформировать новый состав правительства. В программе марша говорится, что в новом парламенте должны быть "300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год".

В колонне ходят люди с пластиковыми ящиками для сбора средств, чтобы поддержать Саакашвили.

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