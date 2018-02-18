наверх
18.02.201815:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Видео

    Марш за отставку Порошенко: по центру Киева идут несколько тысяч человек

    (обновлено: )84543
    Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проводят марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.
    Канал "Страна" на Youtube

    По оценкам полиции, которая охраняет общественный порядок, в марше принимают участие несколько тысяч человек.

    Начало марша было запланировано на 12.00, однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева.

    Марш проходит без Саакашвили, которого ранее украинские власти выслали в Польшу. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

    Участники митинга также требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду, сформировать новый состав правительства. В программе марша говорится, что в новом парламенте должны быть "300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год".

    В колонне ходят люди с пластиковыми ящиками для сбора средств, чтобы поддержать Саакашвили.

    Смотрите также: Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?