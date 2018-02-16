Саакашвили предрек скорый развал Украины и назвал причины

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украина может скоро развалиться на части. Главными причинами этого станут большая концентрация средств у олигархов и "сепаратистские настроения" в регионах. Об этом заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse.

"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70 процентов капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния", — заявил Саакашвили.

К этому еще добавляется то, что многие олигархи содержат собственные вооруженные формирования, вносящие нестабильность в общество. "Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова", — заметил бывший губернатор.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.