наверх
17.02.201802:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили предрек скорый развал Украины и назвал причины

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (933)

    (обновлено: )103270
    Михаил Саакашвили заявил в интервью австрийское газете, что 70% капитала страны принадлежит семи украинским олигархам, среди которых также есть глава государства Петр Порошенко.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украина может скоро развалиться на части. Главными причинами этого станут большая концентрация средств у олигархов и "сепаратистские настроения" в регионах. Об этом заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse.

    "Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70 процентов капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния", — заявил Саакашвили.

    К этому еще добавляется то, что многие олигархи содержат собственные вооруженные формирования, вносящие нестабильность в общество. "Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова", — заметил бывший губернатор.

    Читайте также: После экстрадиции Саакашвили жди новых протестов — Макитра

    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?