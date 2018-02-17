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    Общество

    Экс-глава СБУ сделал громкое заявление о задержании Саакашвили

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (935)

    (обновлено: )119341
    По данным бывшего главы Службы безопасности Украины жесткое задержание Михаила Саакашвили производили переодетые в спецназ Госпогранслужбы сотрудники личной охраны президента Петра Порошенко.
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РАИ Новости Украина. Задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в киевском ресторане проводил не спецназ Государственной пограничной службы, как было озвучено в официальной версии. Об этом заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. 

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    В понедельник, 12 февраля, пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    "Это никак не пограничный спецназ, Саакашвили задерживала переодетая личная охрана Порошенко", — сказал Наливайченко в эфире телеканала ZIK.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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