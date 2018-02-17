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    Парасюк о победе Саакашвили над Порошенко

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    По мнению скандального внефракционного народного депутата, в противостоянии с Михаилом Саакашвили президент Петр Порошенко продемонстрировал свою немощь.
    Канал на Youtube ZIK

    В своем противостоянии с бывший президентом Грузии Михаилом Саакашвили Петр Порошенко полностью продемонстрировал свой страх и немощь, заявил внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

    "Я очень не люблю, когда нас всех ставят в один ряд, когда говорят "все депутаты". Я могу сказать, что есть стайка народных депутатов, которые действительно борются за то, чтобы людям лучше жилось. И основная задача людей — бороться за этих депутатов", — заявил Парасюк в эфире телеканала ZIK.

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    Также он отметил, что от того количества грязи, которое ежедневно на них выливается, "хочется это все бросить и ходить раз в 5 лет на выборы, выполняя свой гражданский долг".

    "Но люди чего-то хотят, поэтому они должны бороться за этих депутатов, ведь это действительно хорошие представители власти. И я никого не приводил к власти, я вышел на Революцию достоинства, чтобы сбросить Януковича, потому что он начал посягать на наше достоинство — нашу историю, язык и желание быть свободными. Именно против этого я и выходил на Майдан", — подчеркнул нардеп.

    По его словам, во время Евромайдана он осознавал, что кто-то может этим всем воспользоваться, однако стояла четкая задача — запустить социальные лифты и дать понять гражданам, что политика — не какая-то другая каста.

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    "А то, что делают с Саакашвили, Егором Соболевым и рядом других политиков — это последствия, определенный процесс, который должен состояться. Если общество придет на выборы и снова изберет вора Порошенко, некоторые из тех, которые боролись за эти изменения, могут разочароваться и отойти, часть останется. Но всегда должно быть движение, и главное — не останавливаться", — отметил Парасюк.

    По его словам, то, что произошло с Михаилом Саакашвили, "свидетельствует о том, что он победил Петра Порошенко".

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    "Это заслуживает уважения. И я хочу сказать, что в этом противостоянии Порошенко уже до конца продемонстрировал свой страх и немощь. Он вообще не контролирует процессы. Все те прихвостни, бегающие у него, все гончаренки и другие побегут. Тогда главное, чтобы новая власть не прогнулась перед этими шакалами", — заявил скандальный нардеп.

    В понедельник, 12 февраля, пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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