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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка". Полиция не спешит с открытием дела

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    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (47)

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    Как сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик, есть группы документирования со стороны полиции, которые фиксировали призывы к противоправным действиям. Будет открыто уголовное дело, если будут обращения от представителей учреждений.
    Погром здания Сбербанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Полиция пока не открывала дело в связи с действиями радикалов, которые в воскресенье забросали камнями здание Россотрудничества в Киеве и разбили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка, сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

    УНИАН
    Антироссийская акция радикалов в Киеве

    "Теперь все спокойно, участники ОУН вернулись на майдан… Есть организатор этой акции, который в первую очередь несет ответственность за то, как будут проходить эти акции. Есть группы документирования со стороны полиции, которые фиксировали призывы к противоправным действиям и фиксируют все эти действия. Будет открыто уголовное дело, если будут обращения от представителей учреждений, которые были повреждены, и в рамках этих дел полиция будет давать оценку действиям людей… Мы сделали все, чтобы не допустить массовой драки", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина".

    Она также сообщила, что сейчас в полиции нет информации о пострадавших и задержанных.

    Смотрите также: Жесткий погром здания Россотрудничества в Киеве радикалами

    Позже пресс-служба киевского управления Нацполиции сообщила, что правоохранители проводят доследственную проверку по факту повреждений зданий в центре Киева. "События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции", — говорится в сообщении в Facebook.

    Напомним, в воскресенье активисты ОУН устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

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