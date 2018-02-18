Курьез дня. Радикал стал "заложником" "Сбербанка" во время погрома

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Один из участников погромов на Подоле, в ходе которых были повреждены здания "Сбербанка" и Россотрудничества, стал героем курьезной ситуации.

lb.ua "Сбербанк" в Киеве взял в заложники одного радикала после погрома

После того, как один из радикалов крушил ногой стекла в витринах "Сбербанка", он не смог вытащить ногу из разбитой двери и застрял в ней ботинком. А окружающие принялись охотно фотографировать горе-погромщика.

Напомним, в воскресенье активисты "ОУН" устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.