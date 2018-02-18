наверх
18.02.201819:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Киев

    Курьез дня. Радикал стал "заложником" "Сбербанка" во время погрома

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна (42)

    (обновлено: )1962312
    Отметим, что националист не смог вытащить ногу из разбитой двери "Сбербанка" и застрял в ней ботинком. А окружающие принялись охотно фотографировать горе-погромщика.
    Сбербанк в Киеве взял в заложники одного радикала после погрома
    lb.ua

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Один из участников погромов на Подоле, в ходе которых были повреждены здания "Сбербанка" и Россотрудничества, стал героем курьезной ситуации.

    lb.ua
    "Сбербанк" в Киеве взял в заложники одного радикала после погрома

    После того, как один из радикалов крушил ногой стекла в витринах "Сбербанка", он не смог вытащить ногу из разбитой двери и застрял в ней ботинком. А окружающие принялись охотно фотографировать горе-погромщика.

    Напомним, в воскресенье активисты "ОУН" устроили погромы зданий Россотрудничства и "Сбербанка". Националисты били окна и громили внешнюю часть помещений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?