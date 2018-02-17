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    Россия

    Россия направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве

    Тема:

    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна (36)

    (обновлено: )42761
    "Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    @c14news

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Российского центра науки и культуры и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

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    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Подольском районе Киева и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.

    "Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", — говорится в сообщении.

    По информации посольства РФ, радикалы расписали стены российского центра оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.

    В дипведомстве также выразили возмущение очередной наглой агрессивной выходкой, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года.

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