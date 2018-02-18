Новый погром "Россотрудничества": дерзость радикалов и безмолвие полиции

"Россотрудничество"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый погром

В субботу, 17 февраля, Российский центр науки и культуры в Киеве ("Россотрудничество") вновь подвергся нападению. Около 30 радикалов из С14 ворвались в здание Центра в Подольском районе Киева и устроили там новый погром.

В тот момент, по словам очевидцев, в здании находились дети из театральной студии и репетировали пьесу "Ревизор".

По словам руководителя Российского центра Константина Воробьева, радикалы нанесли значительный материальный ущерб: стены расписали оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, разбили экспозицию памяти Шаляпина, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.

Сами радикалы на своей странице в Facebook написали, что они пришли "в гости к ФСБ".

После около получаса погрома они покинули помещение, но пообещали вернуться.

В воскресенье праворадикалы ОУН намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году, а после пройтись маршем к зданию Россотрудничества, чтобы "прекратить" его деятельность.

Руководитель "Россотрудничества" в Киеве заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба. По его словам, в момент нападения в здании находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет, а также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка.

"Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

По его словам, в нападении участвовали радикалы из организации "Правый сектор", а также члены националистической организации "С14", которые требовали свернуть работу центра в Украине.

РЦНК Ситуация у "Россотрудничества"

А что делала полиция?

Однако больше всего удивило поведение полиции.

Как сообщили в "Россотрудничестве", полиция сразу прибыла на вызов и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки.

Полиция мало того, что заняла позицию невмешательства, так еще тут же решила снять охрану здания накануне объявленного на 18 февраля марша ОУН Коханивского с приходом к "Россотрудничеству".

"Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления…", — сказал Воробьев.

Он также сообщил, что полиция никого из радикалов не задержала.

"Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор", — отметил Воробьев.

Позже стало известно, что полиция вовсе сняла охрану у офиса "Россотрудничества" перед запланированным на 18 февраля маршем ОУН.

Копия уведомления полиции охраны Киева о расторжении договора

Реакция РФ

Россия обратится в ОБСЕ из-за нападения на Россотрудничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич не исключил, что причиной погрома могли стать заявления президента Украины Петра Порошенко о запрете российского флага на Мюнхенской конференции по безопасности.

Уже не впервой

Следует отметить, что это уже далеко не первое нападение на здание "Россотрудничества" в Киеве. Складывается впечатление, что радикалы наперегонки устраивают "показательные" налеты. При этом страдают ни в чем не повинные профессора, женщины и дети, которые посещают культурный центр.

Радикалы, совершая незаконные действия, никаких последствий для себя явно не опасаются — и вполне обоснованно. Полиция уже давно заняла позицию невмешательства, а о тех, кто понес ответственность за причинение морального и материального ущерба, до сих пор ничего не слышно.

Ранее 8 апреля 2017 года радикалы сорвали проведение в Украине международной акции "Тотальный диктант-2017", заблокировав вход в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. На стены здания они наклеили листовки с символикой "Национального корпуса", сотрудников центра к рабочим местам не пропускали, в их адрес звучали угрозы. Полиция в происходящее не вмешивалась. Радикалы потребовали отменить диктант и разместить соответствующее объявление на сайте РЦНК.

Это требование было выполнено: в целях обеспечения безопасности руководство РЦНК приняло решение не проводить диктант не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Серия нападений на "Россотрудничество" произошла и в 2016 году.

В ночь на 27 августа 2016 года представители праворадикальной группировки изуродовали фасад здания лозунгами провокационного характера.

В ночь на 14 июля 2016 года неизвестные в масках забросали здание Россотрудничества в Киеве файерами.

Нападавшие также написали перед зданием фразу "С днем рождения". Именно 13 июля осужденному в России гражданину Украины Олегу Сенцову исполнилось 40 лет.

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7 июля 2016 года националисты из "Свободы" сорвали презентацию книги известного украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко "Откуда пошла руская земля" (авторское название) в Киеве.

Около трех десятков представителей "Свободы", среди которых был экс-депутат Рады, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, вошли в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) за полчаса до начала презентации и заняли актовый зал на втором этаже.

Националисты кричали "Смерть России, смерть оккупантам!", "Здесь будут представлять книгу, в которой сплошное вранье". Они повредили оборудование Центра, испортили фотографии на стендах.

Тогда правоохранительные органы не расценили это как хулиганскую выходку, хотя презентацию пришлось отменить.

По материалам из открытых источников интернет