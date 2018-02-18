В воскресенье радикалы намерены "прекратить" деятельность Россотрудничества

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проведут в Киеве марш, в ходе которого будут требовать отставки президента Петра Порошенко, а также перевыборов в Верховную Раду.

Кроме того, радикалы намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году, а после пройтись маршем к зданию Россотрудничества, чтобы "прекратить" его деятельность.

Акции сторонников Саакашвили с октября 2017 года проходили возле здания Верховной Рады, где был установлен палаточный городок, который стоит там до сих пор. Первоначально активисты требовали провести избирательную реформу, снять депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде.

Однако с ноября 2017 года их требования стали более радикальными, Саакашвили начал каждое воскресенье проводить марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента. Каждый раз на эти акции приходили несколько тысяч человек.

В конце 2017 года Саакашвили поставил акции протеста на паузу после инцидента на последнем марше 17 декабря, когда активисты попытались взять штурмом Октябрьский дворец, где планировали устроить свой штаб. В ходе штурма пострадали несколько десятков правоохранителей, было возбуждено уголовное дело. Саакашвили сразу же отмежевался от этих событий, заявив, что против активистов совершили провокацию.

Помимо отставки президента участники марша в воскресенье впервые будут требовать проведения досрочных выборов в Верховную раду. В программе марша говорится, что в новом парламенте должны быть "300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий 1 год".

Согласно законодательству, Верховная Рада состоит из 450 депутатов, которые избираются сроком на 5 лет.

Также участники марша будут требовать формирования нового состава правительства.

Марш сторонников Саакашвили впервые пройдет без самого политика, которого 12 февраля задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

Организаторы марша сторонников Саакашвили назначили время сбора участников мероприятия на 12.00 в парке Тараса Шевченко рядом с Крещатиком. Согласно сообщению партии Саакашвили "Движение новых сил", официальное название акции "Марш за будущее. За отставку Порошенко". После марша на Майдане Незалежности запланировано народное вече, которое должно завершиться в 15.00.

Помимо марша сторонников Саакашвили в Киеве пройдет вече, организованное Организацией украинских националистов. Украинские националисты намерены в 15.00 собраться на майдане Незалежности и провести вече, приуроченное годовщине событиям в Киеве в 2014 году.

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По завершению вече радикалы намерены пройтись маршем к Россотрудничеству с целью "прекращения" его деятельности.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.