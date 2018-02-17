Россия обратится в ОБСЕ из-за нападения на Россотрудничество - МИД РФ

Фото facebook.com/c14news

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.

"В ближайшее время будет направлено обращение в ОБСЕ, а также комментарий нашего постпреда", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook, отвечая на вопрос об официальной реакции МИД на произошедшее.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич уже заявил, что причиной погрома могли стать заявления президента Украины Петра Порошенко о запрете российского флага на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тридцать радикалов под руководством депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрея Лозового ворвались в здание, где находилось около 50 детей и столько же взрослых. Фашиствующие молодчики разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, разрисовали стены экстремистскими надписями, оскорбляли российских дипломатов, осквернили государственный флаг России. Видимо, провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага послужили сигналом к действиям радикалов", — считает Лукашевич.

Смотрите также: Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

Он рассчитывает, что власти Украины официально осудят нападение на офис Россотрудничества.