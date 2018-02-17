Представители ОБСЕ прибыли в офис Россотрудничества после погрома националистов

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Руководитель Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества, Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба радикалами.

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб. В момент акции радикалов в здании проходила репетиция детского театра.

"Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

По его словам, в нападении участвовали радикалы из организации "Правый сектор", а также члены националистической организации "С14", которые требовали свернуть работу центра в Украине.

"Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал Воробьев.

Он также сообщил, что полиция никого из радикалов не задержала.

"Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор", — отметил Воробьев.