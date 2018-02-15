наверх
15.02.201819:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    ОУН намерена пройти маршем к офису "Россотрудничества" в Киеве

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (183)

    (обновлено: )36824
    Добровольческое движение ОУН подало заявку в КГГА с уведомлением о марше по центру Киева: с Майдана Незалежности до офиса "Россотрудничества" в Подольском районе Киева.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Добровольческое движение ОУН намерено провести в Киеве 18 февраля марш, который пройдет от Майдана Незалежности до офиса организации "Россотрудничество" в Подольском районе.

    Скандальный суд по делу главы ОУН. Онлайн
    УНН
    Скандальный суд по делу главы ОУН

    ОУН подало заявку о проведении марша в Киевскую городскую госадминистрацию.

    "Добровольческое движение ОУН и еще несколько общественных инициатив проведут акцию в честь героических событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Во время акции будут использоваться: звукоусилительная аппаратура, флаги, баннеры, агитационный материал", — говорится в тексте заявки.

    ОУН начнет свою акцию в 15.00 на Майдане Незалежности.

    Напомним, что на воскресенье, 18 февраля партия сторонников Михаила Саакашвили "Рух новых сил" проводит "Всеукраинский марш за будущее" с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. В Киеве марш начнется в 12:00 в парке Шевченко, оттуда его участники намерены пройти до Майдана Незалежности. Вече продлится до 15.00.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?