ОУН намерена пройти маршем к офису "Россотрудничества" в Киеве

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Добровольческое движение ОУН намерено провести в Киеве 18 февраля марш, который пройдет от Майдана Незалежности до офиса организации "Россотрудничество" в Подольском районе.

ОУН подало заявку о проведении марша в Киевскую городскую госадминистрацию.

"Добровольческое движение ОУН и еще несколько общественных инициатив проведут акцию в честь героических событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Во время акции будут использоваться: звукоусилительная аппаратура, флаги, баннеры, агитационный материал", — говорится в тексте заявки.

ОУН начнет свою акцию в 15.00 на Майдане Незалежности.

Напомним, что на воскресенье, 18 февраля партия сторонников Михаила Саакашвили "Рух новых сил" проводит "Всеукраинский марш за будущее" с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. В Киеве марш начнется в 12:00 в парке Шевченко, оттуда его участники намерены пройти до Майдана Незалежности. Вече продлится до 15.00.