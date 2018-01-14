Марш эсэсовцев в Риге: общественность готова к ответу

РИА Новости Украина

16 марта, в так называемый День памяти латышских легионеров, в латвийской столице должен пройти ставший уже традиционным с подачи местных властей марш ветеранов Латышского добровольческого легиона ваффен-СС и их современных поклонников. В гитлеровском Третьем рейхе 16 марта отмечался как День памяти героев, пишет Sputnik Эстония.

В связи с этим целый ряд различных общественно-политических объединений Латвии обратился с письмом к латвийскому министру иностранных дел Эдгарсу Ринкевичсу с требованием запретить эсэсовское шествие. Под требованием подписались представители Латвийской социал-демократической рабочей партии, общественной организации "Объединение против нацизма" и партии "За независимую Латвию".

В случае бездействия латвийских государственных органов общественники страны готовы организовать собственный митинг, чтобы препятствовать "Маршу легионеров".

Подписавшиеся считают, что проведение подобных мероприятий портит международную репутацию Латвии, которая превращается в место, где происходит возрождение нацистской идеологии. Они требуют, чтобы Эдгарс Ринкевичс официально осудил шествие и потребовал от рижского самоуправления запретить акции.

"Ведь именно внешнеполитическое ведомство отвечает за то, каким образом международное сообщество будет в дальнейшем воспринимать Латвию", — заявил "Известиям" лидер партии "За независимую Латвию" Юрий Журавлев.

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В латвийском МИД уже заявили, что Латвия является демократической страной, которая "уважает, а также гарантирует свободу выражения мнений и свободу собраний". Дипломаты указали, что 16 марта не является официальным праздником в Латвии, а "люди в этот день по собственной инициативе отдают дань уважения павшим солдатам".

"Народ Латвии, который подвергался ужасам войны на той или иной стороне фронта, чтит память погибших. Сражения между советскими и нацистскими войсками в марте 1944 года привели к массовой гибели латышей, незаконно призванных в нацистскую немецкую армию", — высказался пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Йегерманис.

"Шествие бывших эсэсовцев ежегодно проходит по одному и тому же маршруту. Мы намерены с помощью радио и соцсетей призвать русскую, еврейскую, цыганскую общины, а также различные антифашистские организации присоединиться к блокированию марша. Недопустимо, чтобы в XXI веке чествовали бывших преступников, причастных к уничтожению нацменьшинств", — заявил в ответ на "дипломатичный" комментарий глава общественной организации "Объединение против нацизма" Янис Кузинс.

Вице-президент объединения "Русская община Латвии" и глава Института европейских исследований Александр Гапоненко, в свою очередь, отметил, что в стране сложилась парадоксальная ситуация, когда стремление отмежеваться от советского прошлого подталкивает латвийские власти к фактическому покровительству радикалов и бывших преступников.

"Для того чтобы воспрепятствовать маршу, необходимо будет собрать достаточное количество участников. Если на улицы Риги выйдут тысячи человек с фотографиями жертв нацистов, то местные власти просто не смогут замять назревшую проблему в обществе", — заявил правозащитник.

Латвийские общественники обращались по поводу ежегодных эсэсовских маршей в Риге и к Европе. Так, к примеру, организация "Объединение против нацизма" направила в комитет Европарламента по петициям законопроект, предлагающий введение персональных санкций против политиков, причастных к пропаганде нацистской идеологии в Евросоюзе.

Зампредседателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка отметил, что, даже если инициаторы обращения и не добьются мгновенного результата, они напомнят о проблеме возрождения нацизма в Европе.

Ранее группа евродепутатов во главе с Йиржи Машталкой заявляла о намерении добиваться санкций против стран Балтии, где власти не препятствуют распространению неонацистских настроений. С такой инициативой выступила фракция ЕП "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL).

Та же группа депутатов уже обращалась в Европарламент с резолюцией, осуждающей рост фашистских настроений в странах Балтии. Однако из-за возникших сложностей в продвижении документа евродепутаты намерены выйти напрямую на Еврокомиссию — исполнительный орган власти ЕС, не имеющий прямой зависимости от парламента.

Как уже писал ранее Sputnik Эстония, в годы Второй мировой войны на территории Латвии был создан Латышский добровольческий легион ваффен-СС, сформированный из 15-й и 19-й гренадерских дивизий войск СС. 16 марта 1944 года у населённого пункта Новосокольники в Калининской области РСФСР латвийские части войск СС впервые вступили в бой против наступающей Советской армии.

В 1998 году сейм Латвии принял заявление "О латышских легионерах во Второй мировой войне", сделав 16 марта, День памяти латышских легионеров, официальным праздником. Под дипломатическим давлением ряда стран государственный праздник был вскоре отменен.

Каждый год на улицы Риги 16 марта выходят тысячи поклонников Латышского добровольческого легиона ваффен-СС, которые завершают свой марш возложением цветов у памятника Свободы. В 2017-м мероприятие собрало около двух тысяч человек.