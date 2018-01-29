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    Киев

    Фото дня. Националисты провели факельный марш в честь героев Крут

    (обновлено: )27606
    Националисты провели в центре Киева факельный марш, чествуя героев Крут. Участники марша прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.
    Факельный марш в честь героев Крут
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Националисты провели в центре Киева факельный марш, чествуя героев Крут.  

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    Участники шествия скандировали лозунги "Украина превыше всего!", "Слава Украине!", "Слава нации!", "Один язык, одна нация, одна Родина — это Украина!".

    Участники марша прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

    Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.

     

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