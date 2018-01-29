Фото дня. Националисты провели факельный марш в честь героев Крут

Националисты провели в центре Киева факельный марш, чествуя героев Крут.

Участники шествия скандировали лозунги "Украина превыше всего!", "Слава Украине!", "Слава нации!", "Один язык, одна нация, одна Родина — это Украина!".

Участники марша прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.