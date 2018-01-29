Порошенко с супругой почтили память Героев Крут

Президент Украины Петр Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации имя Героев Крут.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления по случаю 100-летия боя под Крутами. Глава государства подписал указ в присутствии всего офицерского и личного состава института.

Кроме того глава государства наградил 25 воспитанников института орденами и медалями.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.