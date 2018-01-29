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    Фотоленты

    Порошенко с супругой почтили память Героев Крут

    (обновлено: )13405
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua

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    Президент Украины Петр Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации имя Героев Крут.

    Чествование 100-летия боя под Крутами
    facebook.com/petroporoshenko
    Чествование памяти героев боя под Крутами

    Об этом Порошенко сообщил во время выступления по случаю 100-летия боя под Крутами. Глава государства подписал указ в присутствии всего офицерского и личного состава института.

    Кроме того глава государства наградил 25 воспитанников института орденами и медалями.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

    Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.

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