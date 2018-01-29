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    Битва под Крутами: кровавый день в истории

    (обновлено: )604018
    Украина чтит память Героев Крут – киевских студентов, участников боя с большевистской армией. 100 лет назад тот кровавый бой изменил ход всей истории. Студенты ценой собственной жизни остановили на несколько дней наступление большевистской армии на Киев.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Кровавая страница в истории

    В понедельник, 29 января, Украина чтит память Героев Крут. Ровно 100 лет назад в этот день украинские студенты стали участниками кровавого боя с большевистской армией.

    Чествование 100-летия боя под Крутами
    facebook.com/petroporoshenko
    Чествование памяти героев боя под Крутами

    В этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

    События тех дней до сих пор остаются до конца невыясненными, историки выдвигают различные версии и сведения. В частности, речь идет о количестве студентов, гимназистов и курсантов, которых по разным данным было от 300 до 600 человек. Данные о количестве наступающей армии также разнятся. По разным данным, большевистское войско насчитывало от 3000 до 6000 человек.

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    По показаниям участников событий, были убиты более 250 человек с украинской стороны. Однако до сих пор известны имена только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.

    Согласно исследованиям историка Ярослава Тинченко, основанным на мемуарах и документах той поры, в бою с украинской стороны участвовали 420 человек: 250 офицеров и юнкеров 1-й Украинской военной школы, 118 студентов и гимназистов из 1-й сотни Студенческого куреня, около 50 местных вольных казаков — офицеров и добровольцев.

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    Предшествовало событию принятие Украинской Центральной Радой IV Универсала (конец января 1917 года), провозглашавшего независимость Украинской Народной Республики (УНР). УНР надеялась на федеративные отношения с Россией. Но пришедшие к власти большевики выдвинули УНР условия, по которым отделение Украины было возможно только при условии вмешательства в ее внутренние дела. Большевики получили отказ, после которого началось наступление их войск на Украину.

    Через год большевики взяли под контроль Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии и развернули наступление на Киев. Наступление большевистские войска вели двумя группами: одна вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев. Несколько дней ожесточенные бои шли на станции "Бахмач", в неравном бою украинская армия была вынуждена отступить к станции "Круты".

    29 января 2018 года на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия Михаила Муравьева вступила в бой со студентами, школьниками и 20 офицерами, у которых на вооружении были до 16 пулеметов и одна пушка.

    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве

    Согласно данным Украинского института нацпамяти, в подкрепление украинских частей в Круты направили первую украинскую юношескую школу им. Б. Хмельницкого. Также туда отправились студенты-добровольцы и добровольцы из подразделений местного Свободного казачества из Нежина. Подавляющее их большинство было плохо подготовлено и вооружено. 

    Политик той эпохи, председатель генерального секретариата Центральной Рады УНР Дмитрий Дорошенко в своем труде "Война и революция в Украине"дал такую оценка бою под Крутами: 

    "Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на "позиции". В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде….большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт".

    Почтение памяти Героев Крут в Киеве
    УНИАН
    В Киеве почтили память Героев Крут

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    Имена и потери 

    После многочасового боя украинские войска организованно отступили от станции "Круты" к своим эшелонам, воспользовавшись сумерками. Во время отступления около 30 студентов и гимназистов, которые были в резерве, попали в плен. На следующий день они были расстреляны.

    Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших. 

    На сегодняшний день известны фамилии и имена 20 из героев Крут. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназист 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич (6-ой класс), Григор Пипский (галичанин), Иван Сорокевич (7-ой класс), Павел Кольченко (прапорщик) и Николай Ганкевич (8-ой класс). Впоследствии боевых действий тела погибших украинцев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

    Как пишут историки, задержав врага на 4 дня, студенты ценой собственной жизни остановили наступление большевистской армии на Киев, а также дали возможность заключить Брест-Литовский мир, что де-факто означало международное признание украинской независимости.

    Почтение памяти

    Порошенко с женой почтили память Героев Крут
    Канал "5 канала" в Youtube
    Порошенко с женой возложили цветы к памятному кресту Героям Крут

    Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.

    В 2006 году на станции Круты открыли Мемориал памяти героев Крут (с. Памятное Борзнянского р-на). Его главным элементом является 10-метровая красная колонна — копия колонн фасада Красного корпуса Киевского национального университета им.Т.Шевченко, откуда было большинство увековеченных студентов-героев. Рядом с памятником воссоздана железнодорожная станция с паровозом и вагонами, в которых открыта экспозиция, посвященная борьбе за независимость Украины в 1917-1919 годах.

    wikipedia
    Мемориал памяти героев Крут

    Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович окрестил Героев Крут первыми "киборгами" в нашей истории. 

    "..Круты – это бой за будущее, будущее Украины. И этот бой продолжается. Теперь от нас зависит его результат. В наших руках шанс на окончательную победу, которую Украина ждет с 1918 года", — заявлял он. 

    В этом году в воскресенье, 28 января, в селе Памятное проходили памятные мероприятия, в которых должен был участвовать президент Украины Петр Порошенко. Однако Порошенко так и не долетел до Черниговской области.

    В Одессе в честь Героев Крут патриотические организации провели шествие
    Думская.net
    Патриотическое шествие в Одессе в честь Героев Крут

    Как сообщил вице-премьер Павел Розенко, самолету президента из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. По словам Розенко, президента могли пересадить на автомобильный транспорт, но он посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали два часа.

    В понедельник, 29 января, в 12.00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище. Также к 100-летию исторического события состоится реконструкция боя на заводе "Арсенал". 

    После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

    Также факельное шествие, посвященное 100-летию со дня боя под Крутами, пройдет в Харькове. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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