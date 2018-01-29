Битва под Крутами: кровавый день в истории

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Кровавая страница в истории

В понедельник, 29 января, Украина чтит память Героев Крут. Ровно 100 лет назад в этот день украинские студенты стали участниками кровавого боя с большевистской армией.

В этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

События тех дней до сих пор остаются до конца невыясненными, историки выдвигают различные версии и сведения. В частности, речь идет о количестве студентов, гимназистов и курсантов, которых по разным данным было от 300 до 600 человек. Данные о количестве наступающей армии также разнятся. По разным данным, большевистское войско насчитывало от 3000 до 6000 человек.

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По показаниям участников событий, были убиты более 250 человек с украинской стороны. Однако до сих пор известны имена только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.

Согласно исследованиям историка Ярослава Тинченко, основанным на мемуарах и документах той поры, в бою с украинской стороны участвовали 420 человек: 250 офицеров и юнкеров 1-й Украинской военной школы, 118 студентов и гимназистов из 1-й сотни Студенческого куреня, около 50 местных вольных казаков — офицеров и добровольцев.

Предшествовало событию принятие Украинской Центральной Радой IV Универсала (конец января 1917 года), провозглашавшего независимость Украинской Народной Республики (УНР). УНР надеялась на федеративные отношения с Россией. Но пришедшие к власти большевики выдвинули УНР условия, по которым отделение Украины было возможно только при условии вмешательства в ее внутренние дела. Большевики получили отказ, после которого началось наступление их войск на Украину.

Через год большевики взяли под контроль Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии и развернули наступление на Киев. Наступление большевистские войска вели двумя группами: одна вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев. Несколько дней ожесточенные бои шли на станции "Бахмач", в неравном бою украинская армия была вынуждена отступить к станции "Круты".

29 января 2018 года на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия Михаила Муравьева вступила в бой со студентами, школьниками и 20 офицерами, у которых на вооружении были до 16 пулеметов и одна пушка.

Согласно данным Украинского института нацпамяти, в подкрепление украинских частей в Круты направили первую украинскую юношескую школу им. Б. Хмельницкого. Также туда отправились студенты-добровольцы и добровольцы из подразделений местного Свободного казачества из Нежина. Подавляющее их большинство было плохо подготовлено и вооружено.

Политик той эпохи, председатель генерального секретариата Центральной Рады УНР Дмитрий Дорошенко в своем труде "Война и революция в Украине"дал такую оценка бою под Крутами:

"Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на "позиции". В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде….большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно открыт".

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Имена и потери

После многочасового боя украинские войска организованно отступили от станции "Круты" к своим эшелонам, воспользовавшись сумерками. Во время отступления около 30 студентов и гимназистов, которые были в резерве, попали в плен. На следующий день они были расстреляны.

Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших.

На сегодняшний день известны фамилии и имена 20 из героев Крут. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназист 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич (6-ой класс), Григор Пипский (галичанин), Иван Сорокевич (7-ой класс), Павел Кольченко (прапорщик) и Николай Ганкевич (8-ой класс). Впоследствии боевых действий тела погибших украинцев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как пишут историки, задержав врага на 4 дня, студенты ценой собственной жизни остановили наступление большевистской армии на Киев, а также дали возможность заключить Брест-Литовский мир, что де-факто означало международное признание украинской независимости.

Почтение памяти

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.

В 2006 году на станции Круты открыли Мемориал памяти героев Крут (с. Памятное Борзнянского р-на). Его главным элементом является 10-метровая красная колонна — копия колонн фасада Красного корпуса Киевского национального университета им.Т.Шевченко, откуда было большинство увековеченных студентов-героев. Рядом с памятником воссоздана железнодорожная станция с паровозом и вагонами, в которых открыта экспозиция, посвященная борьбе за независимость Украины в 1917-1919 годах.

wikipedia Мемориал памяти героев Крут

Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович окрестил Героев Крут первыми "киборгами" в нашей истории.

"..Круты – это бой за будущее, будущее Украины. И этот бой продолжается. Теперь от нас зависит его результат. В наших руках шанс на окончательную победу, которую Украина ждет с 1918 года", — заявлял он.

В этом году в воскресенье, 28 января, в селе Памятное проходили памятные мероприятия, в которых должен был участвовать президент Украины Петр Порошенко. Однако Порошенко так и не долетел до Черниговской области.

Как сообщил вице-премьер Павел Розенко, самолету президента из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. По словам Розенко, президента могли пересадить на автомобильный транспорт, но он посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали два часа.

В понедельник, 29 января, в 12.00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище. Также к 100-летию исторического события состоится реконструкция боя на заводе "Арсенал".

После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

Также факельное шествие, посвященное 100-летию со дня боя под Крутами, пройдет в Харькове.

По материалам из открытых источников интернет