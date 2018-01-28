Порошенко не долетел до Черниговской области, где чтят память героев Крут

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области, сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко, выступая в Крутах Черниговской области.

Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

"Сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины, но из-за неблагоприятных погодных условий, из-за штормового предупреждения ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области", — сказал Розенкко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

По словам Розенко, президента могли пересадить на автомобильный транспорт, но он посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали два часа.

Вице-премьер сообщил, что мероприятия продолжатся в понедельник с участием президента, и что глава государства передает искренние извинения из-за невозможности своего участия.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.