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    Общество

    Порошенко не долетел до Черниговской области, где чтят память героев Крут

    (обновлено: )87709
    Президента могли пересадить на автомобильный транспорт, но он посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали два часа.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области, сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко, выступая в Крутах Черниговской области.

    Чествование 100-летия боя под Крутами
    facebook.com/petroporoshenko
    Чествование памяти героев боя под Крутами

    Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

    "Сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины, но из-за неблагоприятных погодных условий, из-за штормового предупреждения ему не дали разрешения на приземление в Черниговской области", — сказал Розенкко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

    По словам Розенко, президента могли пересадить на автомобильный транспорт, но он посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий его ждали два часа.

    Вице-премьер сообщил, что мероприятия продолжатся в понедельник с участием президента, и что глава государства передает искренние извинения из-за невозможности своего участия.

    Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.

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