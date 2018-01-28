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    Общество

    День в честь Героев Крут. Украинцы в воскресенье почтят память бойцов

    (обновлено: )270011
    В этом году в воскресенье, 28 января, в селе Памятное будут проходить мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 29 января, в Украине отмечается День памяти Героев Крут. Ровно 100 лет назад в этот день украинские студенты стали участниками боя с большевистской армией.

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    Указ президента Украины о "Дне памяти Героев Крут" был подписан 15-го января 2007-го года. В этом году в воскресенье, 28 января, в селе Памятное будут проходить мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко. В 12.00 у Мемориального комплекса пройдет церемония памяти, вручение Государственных флагов с памятными лентами, премьерное исполнение концертного марша "Героям Крут".

    В понедельник, 29 января, в 12.00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище. В мероприятиях примут участие родственники погибших, представители духовенства, органов государственной власти, общественные деятели.

    Также к 100-летию исторического события состоится реконструкция боя на заводе "Арсенал". В 18.30 актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года. После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

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