наверх
26.01.201814:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Премьера фильма о героях Крут: съемки в Межигорье и Ступка в роли Петлюры

    (обновлено: )26426
    На экраны выходит украинская кинокартина "Круты 1918", посвященная бою под Киевом, состоявшемся почти сто лет назад. В списке актеров есть и фамилия министра культуры Украины Евгения Нищука.
    Канал Good Morning Film на youtube

    Опубликован трейлер украинской картины, посвященной 100-летней годовщине боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года.

    Фильм "Круты 1918" снимался в бывшей резиденции Виктора Януковича — Межигорье. Там были сняты кадры мирной жизни героев фильма.

    Батальные сцены были отсняты с участием 150 военнослужащих Президентской бригады Национальной гвардии Украины. Съемки состоялись возле села Подгорцы Киевской области.

    Известно, что главных героев — Андрея и Софию — сыграли актер Театра на Подоле Евгений Ламах и журналистка Надежда Коверская.

    Актер Дмитрий Ступка (внук Богдана Ступки) исполнил роль Петлюры. Кроме того в картине, произведенной на деньги Госкино, появится глава Минкульта Украины Евгений Нищук.

    Смотрите также: "Щит растоптали ногами и выбросили в мусорник". В Киеве радикалы С14 напали на часовню

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает