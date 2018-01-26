Премьера фильма о героях Крут: съемки в Межигорье и Ступка в роли Петлюры

Опубликован трейлер украинской картины, посвященной 100-летней годовщине боя под Крутами, который состоялся 29 января 1918 года.

Фильм "Круты 1918" снимался в бывшей резиденции Виктора Януковича — Межигорье. Там были сняты кадры мирной жизни героев фильма.

Батальные сцены были отсняты с участием 150 военнослужащих Президентской бригады Национальной гвардии Украины. Съемки состоялись возле села Подгорцы Киевской области.

Известно, что главных героев — Андрея и Софию — сыграли актер Театра на Подоле Евгений Ламах и журналистка Надежда Коверская.

Актер Дмитрий Ступка (внук Богдана Ступки) исполнил роль Петлюры. Кроме того в картине, произведенной на деньги Госкино, появится глава Минкульта Украины Евгений Нищук.

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