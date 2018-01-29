Соцсети: трагедия Крут ничему не научила украинцев

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Круты. Украинцы не так давно узнали об этой странице своей истории. Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине только с 2007 года. Ровно 100 лет назад в этот день на железнодорожной станции Круты в Черниговской области 300 киевских студентов вступили в бой с армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, защищая подступы к Киеву (армия Муравьева в числе других вела наступление на Украинскую народную республику).

Примечательно, что сами историки до сих пор не определились точно, что же произошло в тот день. В частности, разняться данные о количестве студентов, гимназистов и курсантов: от 300 до 600 человек. Информация о наступающих войсках тоже неточна: от 3000 до 6000 человек. Со слов участников событий погибли более 250 человек с украинской стороны. Однако до сих пор известны имена только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве. В соцсетях события под Крутами вызвали немало дебатов:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook