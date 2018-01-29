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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: трагедия Крут ничему не научила украинцев

    (обновлено: )730200
    В понедельник, 29 января, в Украине отмечается День памяти Героев Крут. Ровно 100 лет назад в этот день украинские студенты стали участниками боя с большевистской армией. Но все ли достоверно известно об этом событии?
    Президент Петр Порошенко с супругой почтили память Героев Крут
    facebook.com/president.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Битва под Крутами: кровавый день в истории

    Круты. Украинцы не так давно узнали об этой странице своей истории. Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине только с 2007 года. Ровно 100 лет назад в этот день на железнодорожной станции Круты в Черниговской области 300 киевских студентов вступили в бой с армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, защищая подступы к Киеву (армия Муравьева в числе других вела наступление на Украинскую народную республику). 

    Примечательно, что сами историки до сих пор не определились точно, что же произошло в тот день. В частности, разняться данные о количестве студентов, гимназистов и курсантов: от 300 до 600 человек. Информация о наступающих войсках тоже неточна: от 3000 до 6000 человек. Со слов участников событий погибли более 250 человек с украинской стороны. Однако до сих пор известны имена только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве. В соцсетях события под Крутами вызвали немало дебатов:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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