Саакашвили проведет марш в центре Киева 4 февраля

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в 2018 году марш в центре Киева.

В пятницу апелляционный суд Киева принял решение избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток — с 22.00 до 07.00. Согласно решению суда, Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире по адресу улица Костельная, 7 в центре Киева. Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, в котором Саакашвили вменяется содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".

"Четвертого февраля мы будем собираться в Киеве в 12.00. Наверное, традиционно пойдем от парка Шевченко, а потом будет большое собрание на майдане", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "NewsOne".

Саакашвили также заявил, что намерен "продуктивно" использовать время пребывания под домашним арестом. "Думаю организовать в квартире, которую арендую в Киеве, что-то вроде телестудии", — добавил политик.

Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.