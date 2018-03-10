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    Батальон "ОУН"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Флаг России на здании посольства РФ в Киеве. Архивное фото
    Националисты решили сорвать выборы президента России в Украине
    03:46 08.03.2018
    1034
    Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.
    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест
    01:36 01.03.2018
    170Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН намерена пройти маршем к офису "Россотрудничества" в Киеве
    17:52 15.02.2018
    550Радикальный экстремизм охватил Украину
    Добровольческое движение ОУН подало заявку в КГГА с уведомлением о марше по центру Киева: с Майдана Незалежности до офиса "Россотрудничества" в Подольском районе Киева.
    Гостей церемонии награждения музканала встречали лозунгами
    В Киеве националисты устроили акцию "Нет" гастролям на крови"
    23:58 09.12.2017
    482Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
    Акция ОУН в поддержку задержанным представителям движения
    Оуновцы устроили пикет под МВД
    07:14 27.11.2017
    307
    Акция представителей добровольческого движения ОУН состоялась вечером в воскресенье. Они требовали освободить представителей движения Леонида Литвиненко и Анатолия Виногродского, которые, по их словам, были "похищены".
    Ситуация на Майдане Незалежности
    После задержания добровольцев на Майдане назначили общий сбор - нардеп
    02:59 27.11.2017
    1308Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По информации нардепа Егора Соболева, обоих задержанных добровольцев везут в Мариуполь, обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу.
    Коханивский на осмотре в больнице
    Коханивского под конвоем привезли в больницу на обследование
    14:22 24.10.2017
    508Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По словам народного депутат а Игоря Мосийчука руководителя ОУН Николая Коханивского привезли в "Больницу скорой помощи" на обследование.
    Погром в Святошинском суде Киева
    Соратники Коханивского в Святошинском суде заявляют об отравлении газом
    05:12 24.10.2017
    260Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Согласно заявлениям националистов, некоторые из соратников лидера батальона ОУН отравились газом, распыленным правоохранителями.
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Активисты ОУН разгромили зал заседаний в Святошинском райсуде Киева
    02:32 24.10.2017
    1121Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Активисты утверждают, что сроки для содержания Николая Коханивского вышли. Поэтому они заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания. Полиция предприняла попытку разблокировать помещение.
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Активисты ОУН заблокировали зал заседаний в Святошинском райсуде Киева
    23:31 23.10.2017
    394Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Вечером в понедельник в Святошинском районном суде Киева проходило заседание по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского по делу о драке со стрельбой.
    Николай Коханивский
    СМИ разместили кадры начала драки комбатом ОУН 
    01:55 22.10.2017
    1314Днепр, Львов: взрывные события
    В субботу, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" командир батальона ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу и был задержан полицией. Его жена и нардеп-радикал Игорь Мосийчук обвинили в конфликте отставного бойца АТО Руслана Качмалу.
    Задержание Коханивского в Киеве
    В сети появились кадры задержания устроившего стрельбу в Киеве комбата ОУН 
    23:16 21.10.2017
    887Днепр, Львов: взрывные события
    В Facebook появилось видео задержания командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, который устроил стрельбу в Киеве. Видеоматериал разместил на своей странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков ("Позывной Маршал").
    Сергей Князев о штурме офиса ОУН. Видео
    Глава Нацполиции Князев о штурме офиса ОУН 
    05:53 16.05.2017
    532Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что действия правоохранителей в ситуации с ОУН должно оценить не только общество, но и представители структур, которые следят за законностью действий сотрудников полиции.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Лучше подуть на холодную воду. Соцсети обсудили штурм офиса ОУН
    20:01 12.05.2017
    1768Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Штурм столичного офиса ОУН 9 мая повлек за собой продолжительное противостояние между активистами организации и МВД страны. Что же на самом деле произошло в этот день и что пишут по этому поводу в сетях украинцы?
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева 
    16:37 11.05.2017
    1065Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетируют МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.
    Штурм офиса МВД в Киеве
    Протесты ОУН в Киеве. В сеть попали кадры штурма МВД и перепалки с Фацевичем 
    16:36 11.05.2017
    1024Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    В интернете появились кадры штурма Министерства внутренних дел, где проводят акцию протеста сторонники Организации украинских националистов. Митингующие требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова.
    Человек с гранатометом в окне офиса ОУН в Киеве на 9 мая
    Полиция штурмовала офис ОУН в Киеве из-за мужчины с гранатометом - Аваков
    12:29 11.05.2017
    2736Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Как сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет, поэтому приняли решение войти в помещение.
    Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения Никто не забыт, ничто не забыто
    День Победы в Украине: столкновения, марши, драки, аресты
    07:10 10.05.2017
    1701Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Основную провокацию против участников марша организовали представители организации "Добровольческое движение ОУН", которые из своего офиса забрасывали участников шествия пакетами с краской, яйцами и другими предметами.
    Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве
    Митингующих в центре Киева призвали поджигать магазины Roshen
    04:45 15.03.2017
    1615
    Лидер Добровольческого движения "ОУН" Николай Кохановский во время вече предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова.
    Участники Марша добровольцев на Майдане
    На Майдане призвали участников Марша добровольцев громить офис Ахметова
    20:10 14.03.2017
    838
    По словам лидера ОУН Николая Коханивского,собравшимся на Майдане не следует расходится, а пойти к офису Рината Ахметова и напомнить, что "ему не место в Украине".
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    Флаг России на здании посольства РФ в Киеве. Архивное фото
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    03:46 08.03.2018
    1034
    Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    ОУН намерена пройти маршем к офису "Россотрудничества" в Киеве
    17:52 15.02.2018
    550
    Добровольческое движение ОУН подало заявку в КГГА с уведомлением о марше по центру Киева: с Майдана Незалежности до офиса "Россотрудничества" в Подольском районе Киева.
    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест
    01:36 01.03.2018
    170
    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
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