Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.
Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
Акция представителей добровольческого движения ОУН состоялась вечером в воскресенье. Они требовали освободить представителей движения Леонида Литвиненко и Анатолия Виногродского, которые, по их словам, были "похищены".
По информации нардепа Егора Соболева, обоих задержанных добровольцев везут в Мариуполь, обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу.
После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Согласно заявлениям националистов, некоторые из соратников лидера батальона ОУН отравились газом, распыленным правоохранителями.
Активисты утверждают, что сроки для содержания Николая Коханивского вышли. Поэтому они заблокировали вход в зал суда изнутри, чтобы не допустить его вывоз в изолятор временного содержания. Полиция предприняла попытку разблокировать помещение.
В субботу, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" командир батальона ОУН Николай Коханивский устроил стрельбу и был задержан полицией. Его жена и нардеп-радикал Игорь Мосийчук обвинили в конфликте отставного бойца АТО Руслана Качмалу.
В Facebook появилось видео задержания командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, который устроил стрельбу в Киеве. Видеоматериал разместил на своей странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков ("Позывной Маршал").
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что действия правоохранителей в ситуации с ОУН должно оценить не только общество, но и представители структур, которые следят за законностью действий сотрудников полиции.
Штурм столичного офиса ОУН 9 мая повлек за собой продолжительное противостояние между активистами организации и МВД страны. Что же на самом деле произошло в этот день и что пишут по этому поводу в сетях украинцы?
В интернете появились кадры штурма Министерства внутренних дел, где проводят акцию протеста сторонники Организации украинских националистов. Митингующие требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова.
Как сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске и у него на плече гранатомет, поэтому приняли решение войти в помещение.
Основную провокацию против участников марша организовали представители организации "Добровольческое движение ОУН", которые из своего офиса забрасывали участников шествия пакетами с краской, яйцами и другими предметами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.