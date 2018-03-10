Сообщается, что служебный Lexus GX был угнан 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке, при этом заявление в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступила только 16.08.2017 в 18:07.
В интернете появились кадры штурма Министерства внутренних дел, где проводят акцию протеста сторонники Организации украинских националистов. Митингующие требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова.
В каждую бронегруппу войдут по три бойца спецподразделения "Днепр-1", которых будут привлекать в случае необходимости проведения полицейской спецоперации, в частности - задержание вооруженных преступников.
Политэксперт Павел Кругляковский уверен, что роль Хатии Деканоидзе, назначенной начальником Национальной полиции, в процессе реформирования правоохранительных структур будет скорее символической, а реально управлять полицией будет ее заместитель.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".