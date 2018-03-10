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    Александр Фацевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Александр Фацевич. Архивное фото
    Замглавы Нацполиции в суде защищал подозреваемых по делу Майдана
    05:38 30.09.2017
    539Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По словам Александра Фацевича, все подозреваемые в преступления против участников Майдана - "достойные офицеры, выполнявшие после 2014 года свои обязанности".
    Найденный Lexus и задержание угонщиков
    Следи за авто. Машины угоняют, чтобы продать на запчасти – эксперт
    07:40 22.08.2017
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    Охранная фирма вернет владельцу автомобиля, который так и не удалось найти после угона, около миллиона гривен возмещения ущерба, заявил эксперт Дмитрий Стрижов.
    Александр Фацевич
    У замглавы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX
    12:21 18.08.2017
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    Сообщается, что служебный Lexus GX был угнан 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке, при этом заявление в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступила только 16.08.2017 в 18:07.
    Штурм офиса МВД в Киеве
    Протесты ОУН в Киеве. В сеть попали кадры штурма МВД и перепалки с Фацевичем 
    16:36 11.05.2017
    1024Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    В интернете появились кадры штурма Министерства внутренних дел, где проводят акцию протеста сторонники Организации украинских националистов. Митингующие требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова.
    Центр Киева 21 ноября 2016 года под усиленной охраной правоохранителей
    К охране порядка в пасхальную ночь привлекут 25 тыс правоохранителей
    15:34 11.04.2017
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    По словам Александра Фацевича, правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружениях. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.
    Хатия Деканоидзе и Александр Фацевич
    По всей Украине произошло до 150 ДТП с участием полиции - Фацевич
    19:21 19.10.2016
    166Взрыв в здании полиции в Ровно
    В общей сложности по Украине до 150 полицейских автомобилей попали в ДТП. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
    Александр Фацевич. Архивное фото
    Участники Марша равенства в Киеве должны помнить об угрозе - Фацевич
    03:31 11.06.2016
    510"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    По словам главы патрульной полиции Киева, правоохранители располагают информацией о планах некоторых общественных организаций сорвать Марш равенства ЛГБТ-сообщества в столице.
    Фацевич о бронегруппах в Днепропетровске. Видео
    Полицию Днепропетровска усилят бронегруппы 
    05:40 18.01.2016
    956Патрульная полиция в Украине.
    В каждую бронегруппу войдут по три бойца спецподразделения "Днепр-1", которых будут привлекать в случае необходимости проведения полицейской спецоперации, в частности - задержание вооруженных преступников.
    Александр Фацевич
    Аваков назначил заместителя главы новой Национальной полиции
    19:21 06.11.2015
    594Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, замглавы Нацполиции Александр Фацевич - в прошлом профессиональный военный, окончил Одесский институт сухопутных войск - более 9 лет служил в ВСУ в десанте.
    Хатия Деканоидзе. Архивное фото
    Политолог: реально управлять полицией будет не Деканоидзе, а человек Авакова
    17:40 05.11.2015
    2498Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Политэксперт Павел Кругляковский уверен, что роль Хатии Деканоидзе, назначенной начальником Национальной полиции, в процессе реформирования правоохранительных структур будет скорее символической, а реально управлять полицией будет ее заместитель.
    Эка Згуладзе представила нового руководителя патрульной службы Киева. Видео
    Эка Згуладзе представила нового руководителя патрульной службы Киева 
    03:34 13.06.2015
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    Начальником новой патрульной полиции Киева назначен майор Александр Фацевич, сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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