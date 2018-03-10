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Сообщается, что служебный Lexus GX был угнан 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке, при этом заявление в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступила только 16.08.2017 в 18:07.