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    ГУ МВД в Черниговской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Боец батальона ОУН. Архивное фото
    Бойцов батальона "ОУН" задержали с оружием и наркотиками в Чернигове
    02:05 05.08.2015
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    Как сообщили в облУМВД, в ходе обыска было обнаружено оружие, в том числе помповое ружье, два пистолета, также предмет, похожий на гранату, несколько предметов, похожих на дымовые шашки, и пакет с амфетамином.
    На одном из участков в Чернигове выключили свет при подсчете голосов
    В Чернигове возможен штурм одного из участков - КИУ
    22:42 26.07.2015
    180Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации, члены комиссии и наблюдатели забаррикадировались на втором этаже. Кроме того, подсчет голосов ведется в темноте - на участке №740998 до сих пор нет света.
    В Чернигове заблокировали машину, водителя и пассажиров подозревают в подкупе
    В Чернигове на выборах зафиксировано 50 сообщений о нарушениях - МВД
    22:14 26.07.2015
    110Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации, из 50 фактов 6 касаются незаконной агитации, 25 – подкупа избирателей, 19 – другие факты - такие как хулиганство, приход на участок в нетрезвом виде и тому подобное.
    По 205 округу в Чернигове зарегистрировано уже 27 уголовных дел - МВД
    По 205-му округу в Чернигове зарегистрировано 27 нарушений - МВД 
    19:25 26.07.2015
    93Чернигов, 205 округ: итоги
    Милиция зафиксировала 27 фактов правонарушений в ходе дня выборов в Чернигове на 205-м избирательном округе. Об этом в комментарии журналистам рассказал начальник областного управления милиции Эдуард Алёхин.
    Работники милиции возле микроавтобуса, где находится задержанный заместитель губернатора Днепропетровской области Глеб Прыгунов
    На выборах в Чернигове зафиксировано 27 нарушений - МВД
    16:15 26.07.2015
    58Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации, нарушения не влияют на общий результат выборов. По состоянию на 14:00 явка избирателей составила около 24%. Ожидается, что окончательная явка составит 30 - 35%.
    Работники милиции задержали мужчин с поддельными удостоверениями журналистов на выборах в Чернигове
    Милиция Чернигова рассказала о ходе скандальных выборов
    15:56 26.07.2015
    290Чернигов, 205 округ: итоги
    На территории Чернигова уже несколько дней находится мощная группа из Министерства внутренних дел. Все события, сообщения регистрируются, отслеживаются, правоохранители дежурят вблизи всех 83 избирательных участков.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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