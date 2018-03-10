Как сообщили в облУМВД, в ходе обыска было обнаружено оружие, в том числе помповое ружье, два пистолета, также предмет, похожий на гранату, несколько предметов, похожих на дымовые шашки, и пакет с амфетамином.
Милиция зафиксировала 27 фактов правонарушений в ходе дня выборов в Чернигове на 205-м избирательном округе. Об этом в комментарии журналистам рассказал начальник областного управления милиции Эдуард Алёхин.
На территории Чернигова уже несколько дней находится мощная группа из Министерства внутренних дел. Все события, сообщения регистрируются, отслеживаются, правоохранители дежурят вблизи всех 83 избирательных участков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.