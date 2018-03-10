По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.
Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
Уходящий 2017 год стал годом относительной стабильности, как в политике, так и в экономике, а вот во внешней политике был успешным лишь отчасти. Тем временем, ключевой для Украины вопрос конфликта в Донбассе так и остался без ответа.
Запад устал от украинской коррупции и решил более активно влиять на процессы и отдельных личностей в Украине. При этом президент Порошенко будет вынужден лавировать между Западом и олигархами, прогнозируют эксперты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.