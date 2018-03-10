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    выборы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 396
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    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Выборы в Италии: значение и смыслы
    19:17 05.03.2018
    287
    В политической системе Италии происходят процессы, характерные для всей Европы – естественная смена левых на правых, считает эксперт-международник Владимир Кушниренко.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: схожесть и отличия выборов в Италии и в Украине
    15:35 05.03.2018
    555
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал прошедшие в Италии парламентские выборы, отметив феномен "Движения пяти звезд". Эксперт считает, что итальянская ситуация схожа с украинской.
    Голосование. Архивное фото
    Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор
    19:22 04.03.2018
    1076Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам заместителя прокурора Крыма, проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными.
    Герб и флаг Украины
    …И "перемога" обернулась "зрадой". Эксперты подвели итоги недели
    19:50 02.03.2018
    4083
    Западу не нужны досрочные выборы в Украине, поскольку там боятся потерять влияние на страну, а власти не с чем идти на плановые выборы в 2019 году, кроме военной повестки, отмечают политологи.
    Глава партии Возрождение, нардеп Виктор Бондарь
    Бондарь: досрочные выборы - самоубийство для власти
    10:33 02.03.2018
    276Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    По мнению народного депутата Виктора Бондаря, разговоры о досрочных выборах стали следствием внутреннего конфликта внутри властной команды.
    Валерий Гончарук
    Порошенко уже не сможет создать "свой" парламент — Гончарук
    18:32 28.02.2018
    599
    По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Куда катится Гройсман?
    18:19 28.02.2018
    1889
    Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
    Андрей Золотарев
    Эксперт назвал дату, когда решится вопрос досрочных выборов
    16:55 28.02.2018
    1201Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Избирательный кодекс не примут, поскольку власти невыгодно менять правила игры, полагает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Флаг Италии
    Выборы в Италии: риски существуют
    13:33 19.02.2018
    166Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    К власти могут прийти правоцентристы с большинством в парламенте, но эта коалиция не будет стойкой, особенно если Lega Nord получит больше голосов, чем Forza Italia, считает специалист.
    Флаг Украины на здании АПУ
    Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 16.02.2018
    5564
    Общество уже не уверено, что Янукович виноват, а нынешняя власть права в деле Майдана. При этом из-за изоляции на Западе Порошенко может "повернуться" к РФ, отмечают эксперты.
    Эксперт Института политического образования Александр Солонтай
    На сейчас у Порошенко нет шансов выиграть выборы второй раз — Солонтай
    20:22 12.02.2018
    1060
    Перед президентскими выборами Рада начнет выходить из-под контроля Порошенко, считает эксперт Института политического образования Александр Солонтай.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Выборы-2019. Партии власти "вынырнут" под другими брендами
    19:14 12.02.2018
    536
    По мнению блогера Руслана Бизяева, политические партии, находящиеся сегодня у власти, к очередным выборам будут пытаться перегружать информационное поле в надежде "вынырнуть" под новыми названиями.
    Столкновение поездов в США
    ТОП тем в мире: масштабная авария в США, всплеск национализма в Украине
    15:43 05.02.2018
    387
    Ведущие мировые издания обсуждают аварию поезда Amtrak в США, результаты выборов президента Кипра, а также небывалый всплеск коррупции в Украине и марш против "Национальных дружин".
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Запад поставил крест на Порошенко как новом президенте
    15:34 26.01.2018
    1983
    Если Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать фальсификации, будет жесткое международное давление на тему непризнания выборов, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    Рейтинги падают, недоверие – растет. Соцсети обсудили соцопросы
    16:07 24.01.2018
    1839
    Рейтинг президента Порошенко падает, недоверие к политикам растет, а к волонтерам – повышается… Жителей Украины осчастливили новыми результатами свежайших рейтингов.
    Алексей Якубин
    Какие обещания в состоянии выполнить Порошенко — Якубин
    11:34 12.01.2018
    475
    Политолог Алексей Якубин подчеркнул, что с осени украинцев бомбардируют рейтингами политиков, что делается с целью сформировать какое-то определенное мнение в обществе.
    Государственный флаг Украины
    Украина в 2017 году: собака на сене в ожидании выборов
    10:07 29.12.2017
    737Украина 2018: новые испытания
    Уходящий 2017 год стал годом относительной стабильности, как в политике, так и в экономике, а вот во внешней политике был успешным лишь отчасти. Тем временем, ключевой для Украины вопрос конфликта в Донбассе так и остался без ответа.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели
    19:38 22.12.2017
    2904
    Запад устал от украинской коррупции и решил более активно влиять на процессы и отдельных личностей в Украине. При этом президент Порошенко будет вынужден лавировать между Западом и олигархами, прогнозируют эксперты.
    Региональные выборы в Каталонии
    Сторонники независимости Каталонии празднуют очередную победу
    14:15 22.12.2017
    149Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По предварительным данным, три партии, выступающие за выход Каталонии из Испании, получают 70 мест из 135 в каталонском парламенте.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Украины на здании АПУ
    Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 16.02.2018
    5564
    Общество уже не уверено, что Янукович виноват, а нынешняя власть права в деле Майдана. При этом из-за изоляции на Западе Порошенко может "повернуться" к РФ, отмечают эксперты.
    Герб и флаг Украины
    …И "перемога" обернулась "зрадой". Эксперты подвели итоги недели
    19:50 02.03.2018
    4083
    Западу не нужны досрочные выборы в Украине, поскольку там боятся потерять влияние на страну, а власти не с чем идти на плановые выборы в 2019 году, кроме военной повестки, отмечают политологи.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Куда катится Гройсман?
    18:19 28.02.2018
    1889
    Заявление премьера Украины о желании участвовать в парламентских выборах без уточнения политической силы заставило задуматься: начал ли Гройсман сольную политическую карьеру или решил переметнуться из БПП в "Народный фронт".
    Андрей Золотарев
    Эксперт назвал дату, когда решится вопрос досрочных выборов
    16:55 28.02.2018
    1201
    Избирательный кодекс не примут, поскольку власти невыгодно менять правила игры, полагает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Голосование. Архивное фото
    Украинцев накажут за участие в проведении выборов в Крыму - прокурор
    19:22 04.03.2018
    1076
    По словам заместителя прокурора Крыма, проведение любых избирательных процессов на территории Крыма вне требований конституции Украины являются незаконными.
    Эксперт Института политического образования Александр Солонтай
    На сейчас у Порошенко нет шансов выиграть выборы второй раз — Солонтай
    20:22 12.02.2018
    1060
    Перед президентскими выборами Рада начнет выходить из-под контроля Порошенко, считает эксперт Института политического образования Александр Солонтай.
    Валерий Гончарук
    Порошенко уже не сможет создать "свой" парламент — Гончарук
    18:32 28.02.2018
    599
    По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: схожесть и отличия выборов в Италии и в Украине
    15:35 05.03.2018
    555
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал прошедшие в Италии парламентские выборы, отметив феномен "Движения пяти звезд". Эксперт считает, что итальянская ситуация схожа с украинской.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Выборы-2019. Партии власти "вынырнут" под другими брендами
    19:14 12.02.2018
    536
    По мнению блогера Руслана Бизяева, политические партии, находящиеся сегодня у власти, к очередным выборам будут пытаться перегружать информационное поле в надежде "вынырнуть" под новыми названиями.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Выборы в Италии: значение и смыслы
    19:17 05.03.2018
    287
    В политической системе Италии происходят процессы, характерные для всей Европы – естественная смена левых на правых, считает эксперт-международник Владимир Кушниренко.
    Глава партии Возрождение, нардеп Виктор Бондарь
    Бондарь: досрочные выборы - самоубийство для власти
    10:33 02.03.2018
    276
    По мнению народного депутата Виктора Бондаря, разговоры о досрочных выборах стали следствием внутреннего конфликта внутри властной команды.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    207
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Флаг Италии
    Выборы в Италии: риски существуют
    13:33 19.02.2018
    166
    К власти могут прийти правоцентристы с большинством в парламенте, но эта коалиция не будет стойкой, особенно если Lega Nord получит больше голосов, чем Forza Italia, считает специалист.
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