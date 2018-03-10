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подсчет голосов
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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Кандидат от "зеленых" подала петицию о пересчете голосов в штате Висконсин
06:11 26.11.2016
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Президентство Трампа: первые указы и назначения.
По словам представителя избирательной комиссии Майкла Хааса, комиссия готовится к пересчету голосов за президента США во всем штате, так как был получен запрос от кандидатов.
Радев лидирует во втором туре выборов президента Болгарии с 58,65%
23:20 13.11.2016
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Молдавия и Болгария: выборы президента
По заявлению ЦИК Болгарии после обработки 22,91% голосов, лидер социалистов "БСП", генерал Румен Радев набирает 58,65% голосов, а Цецка Цачева - 36,64% голосов.
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Парламентские выборы в Грузии
По информации, размещенной на официальном сайте ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" набирает 53,42% или 66 тысяч 642 голоса, "Единое национальное движение - 24,69 % или 30 807 голосов.
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Выборы президента Белоруссии
Согласно информации, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Сергей Гайдукевич набрал 5,2%, активистка оппозиционной кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич - 4,9%.
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Чернигов, 205 округ: итоги
Согласно информации, члены комиссии и наблюдатели забаррикадировались на втором этаже. Кроме того, подсчет голосов ведется в темноте - на участке №740998 до сих пор нет света.
На одном из участков в Чернигове выключили свет при подсчете голосов
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Чернигов, 205 округ: итоги
Согласно информации Гражданской сети "ОПОРА", размещенной на странице в Twitter, на участке №740989 по адресу Мира, 40 в Чернигове выключили свет при подсчете голосов.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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