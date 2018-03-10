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    подсчет голосов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Выборы в США. Архивное фото
    Кандидат от "зеленых" подала петицию о пересчете голосов в штате Висконсин
    06:11 26.11.2016
    125Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам представителя избирательной комиссии Майкла Хааса, комиссия готовится к пересчету голосов за президента США во всем штате, так как был получен запрос от кандидатов.
    Кандидат в президенты страны от Болгарской социалистической партии Румен Радев
    Радев лидирует во втором туре выборов президента Болгарии с 58,65%
    23:20 13.11.2016
    512Молдавия и Болгария: выборы президента
    По заявлению ЦИК Болгарии после обработки 22,91% голосов, лидер социалистов "БСП", генерал Румен Радев набирает 58,65% голосов, а Цецка Цачева - 36,64% голосов.
    ЦИК Грузии
    "Грузинская мечта" набрала 53,42%, "Нацдвижение" - 24,69% - ЦИК Грузии
    01:32 09.10.2016
    485Парламентские выборы в Грузии
    По информации, размещенной на официальном сайте ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" набирает 53,42% или 66 тысяч 642 голоса, "Единое национальное движение - 24,69 % или 30 807 голосов.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко лидирует с 84,1% - exit poll комитета молодежных организаций
    22:15 11.10.2015
    131Выборы президента Белоруссии
    Согласно информации, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Сергей Гайдукевич набрал 5,2%, активистка оппозиционной кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич - 4,9%.
    На одном из участков в Чернигове выключили свет при подсчете голосов
    В Чернигове возможен штурм одного из участков - КИУ
    22:42 26.07.2015
    180Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации, члены комиссии и наблюдатели забаррикадировались на втором этаже. Кроме того, подсчет голосов ведется в темноте - на участке №740998 до сих пор нет света.
    На одном из участков в Чернигове выключили свет при подсчете голосов
    На одном из участков в Чернигове выключили свет при подсчете голосов
    22:02 26.07.2015
    76Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации Гражданской сети "ОПОРА", размещенной на странице в Twitter, на участке №740989 по адресу Мира, 40 в Чернигове выключили свет при подсчете голосов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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