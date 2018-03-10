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    правонарушение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вечерний заснеженный Киев
    Праздник-разруха. Кто-то уцелеет в новогоднюю ночь, кто-то нет
    11:54 29.12.2017
    750Днепр, Львов: взрывные события
    Охранять граждан во время новогодних гуляний выйдут около 10 тысяч полицейских. Особое внимание будет уделено местам общественным. Что, правда, не гарантирует полной безопасности и защиты от хулиганов и карманников.
    По 205 округу в Чернигове зарегистрировано уже 27 уголовных дел - МВД
    По 205-му округу в Чернигове зарегистрировано 27 нарушений - МВД 
    19:25 26.07.2015
    93Чернигов, 205 округ: итоги
    Милиция зафиксировала 27 фактов правонарушений в ходе дня выборов в Чернигове на 205-м избирательном округе. Об этом в комментарии журналистам рассказал начальник областного управления милиции Эдуард Алёхин.
    Патрульные полицейские в Киеве
    В Киеве стало на 38% меньше админправонарушений - Патрульная полиция
    20:23 18.07.2015
    288Патрульная полиция в Украине.
    Согласно информации на странице Патрульной полиции Украины в Facebook, оформлений нарушений Правил дорожного движения за аналогичный период увеличилось на 34%.
    Обыски в газете Вести
    Главред газеты "Вести" не уведомлен о подозрении в правонарушении
    20:19 15.07.2015
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    Согласно информации, которую озвучила в среду глава комитета Виктория Сюмар, главный редактор издания "Вести" Игорь Гужва не появился на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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