Охранять граждан во время новогодних гуляний выйдут около 10 тысяч полицейских. Особое внимание будет уделено местам общественным. Что, правда, не гарантирует полной безопасности и защиты от хулиганов и карманников.
Милиция зафиксировала 27 фактов правонарушений в ходе дня выборов в Чернигове на 205-м избирательном округе. Об этом в комментарии журналистам рассказал начальник областного управления милиции Эдуард Алёхин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".