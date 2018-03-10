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Ущерб от погрома в Святошинском суде уже оценили в полмиллиона гривен. Накануне полиция опять штурмовала зал суда, заблокированный активистами ОУН. Были задержаны десятки человек, не обошлось без пострадавших. А вот самого лидера ОУН Коханивского уже освободили.