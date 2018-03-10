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    Николай Коханивский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Националисты решили сорвать выборы президента России в Украине
    03:46 08.03.2018
    1034
    Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.
    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест
    01:36 01.03.2018
    170Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
    Погром здания Сбербанка в Киеве
    Годовщина расстрела Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    10:13 19.02.2018
    1551Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Годовщина начала расстрелов на Майдане в Киеве прошла неспокойно — с маршами и погромами. До 20 февраля в столице запланирован ряд мемориальных мероприятий, а основные — в День героев Небесной сотни. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве
    01:54 19.02.2018
    875Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Громкие задержания и аресты 2017 года: чиновники, судьи, политики, мажоры
    07:26 30.12.2017
    410Украина 2018: новые испытания
    2017 год ознаменовался рядом задержаний высокопоставленных чиновников, известных АТОшников, националистов и даже отпрысков политиков. Вместе с тем в судебном порядке всех их благополучно отпустили. О самых громких задержаниях года — в нашем обзоре.
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Бортник: дело Коханивского – борьба между провластными и "дикими" правыми
    09:39 26.10.2017
    553Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Коханивского и его окружение уже не в первый раз жестко задерживают правоохранители, поскольку встроенным в систему "правым" не нужны конкуренты, уверен политолог Руслан Бортник.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Хроника 25 октября: теракт в Киеве, ранение нардепа Мосийчука, "везучий" Ляшко
    09:10 26.10.2017
    3077
    Накануне лидера ОУН Коханивского взяли под домашний арест, Саакашвили получил документы из АП о лишении гражданства. Также стало известно, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен.
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Лидера ОУН Коханивского взяли под домашний арест
    19:27 25.10.2017
    338Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Святошинский райсуд в среду избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что решение суда будет обжаловано.
    Ростислав Кравец
    Кравец: во сколько побег Коханивского обойдется поручителям
    18:40 25.10.2017
    802Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    В среду суд избирает меру пресечения для задержанного лидера ОУН Николая Коханивского. Отдадут ли его на поруки народным депутатам, спрогнозировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Суд над Коханивским. Сила права блекнет перед грубой силой — Золотарев
    15:52 25.10.2017
    810Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Погром в суде по делу Николая Коханивского является лучшей иллюстрацией того, что на самом деле происходит в государстве, считает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Пошумели на полмиллиона. Украинцы заплатят за погром в столичном суде
    10:23 25.10.2017
    988Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Ущерб от погрома в Святошинском суде уже оценили в полмиллиона гривен. Накануне полиция опять штурмовала зал суда, заблокированный активистами ОУН. Были задержаны десятки человек, не обошлось без пострадавших. А вот самого лидера ОУН Коханивского уже освободили.
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Жена Коханивского заявила о наличии у него автомата Калашникова
    06:58 25.10.2017
    843Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По словам Екатерины Коханивской, на ее супруга официально зарегистрирован автомат Калашникова, а вот пистолета Макарова у него нет и не было.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    ГПУ, Нацполиция и Рада займутся погромом в Святошинском райсуде Киева
    00:37 25.10.2017
    142Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На срочном заседании Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение следственного судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия во время рассмотрения дела лидера ОУН Николая Коханивского.
    Николай Коханивский
    Суд объявил перерыв по делу лидера ОУН Коханивского
    23:14 24.10.2017
    139Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Следствие просит суд взять Николая Коханивского под стражу. По мнению обвинения, есть риск, что "подозреваемый, находясь на свободе, может влиять на свидетелей и потерпевшего".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и глава Администрации президента Украины Игорь Райнин во время заседания Совета регионального развития.
    Главные события 24 октября в фотографиях 
    17:48 24.10.2017
    217
    В Киеве во вторник состоялся Совет регионального развития при участии первых лиц государства. Так президент Украины Петр Порошенко заявил, что что досрочных выборов в стране не будет.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Соцсети: баррикады, штурм... это судебная реформа в действии?
    16:48 24.10.2017
    1539Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Баррикады и штурм суда? Такого украинская Фемида еще видела. Что стало причиной столь неожиданного поворота событий во время суда над лидером ОУН Николаем Коханивским и что пишут об этом в соцсетях сами украинцы?
    Коханивский на осмотре в больнице
    Коханивского под конвоем привезли в больницу на обследование
    14:22 24.10.2017
    508Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    По словам народного депутат а Игоря Мосийчука руководителя ОУН Николая Коханивского привезли в "Больницу скорой помощи" на обследование.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Дело Коханивского. В суде беспорядки и новые аресты – спецкор
    13:50 24.10.2017
    787Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщил, что сторонники Коханивского, которые пытаются прорваться в зал суда, утверждают, что это попытка "запаковать патриотов в тюрьмы".
    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде
    10:14 24.10.2017
    1686Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Правоохранители пытались выбить сторонников Николая Коханивского из зала суда. В ответ активисты разгромили зал заседаний, соорудив баррикады из мебели. Теперь слушания по делу Коханивского продолжатся в другом помещении.
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Полиция открыла дело за погром в суде по делу Коханивского
    09:47 24.10.2017
    202Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что срок содержания под стражей Коханивского истекает только во вторник, хотя сторонники лидера националистов настаивают, что срок истек еще ночью.
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    Погром здания Сбербанка в Киеве
    Годовщина расстрела Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    10:13 19.02.2018
    1551
    Годовщина начала расстрелов на Майдане в Киеве прошла неспокойно — с маршами и погромами. До 20 февраля в столице запланирован ряд мемориальных мероприятий, а основные — в День героев Небесной сотни. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Флаг России на здании посольства РФ в Киеве. Архивное фото
    Националисты решили сорвать выборы президента России в Украине
    03:46 08.03.2018
    1034
    Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве
    01:54 19.02.2018
    875
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Николай Коханивский в Святошинском райсуде
    Организатора погрома в "Россотрудничестве" отправили под ночной арест
    01:36 01.03.2018
    170
    Лидер ОУН Николая Коханивский объясняет решение Святошинского райсуда Киева "местью режима за погром "Россотрудничества" и погром московских банков".
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