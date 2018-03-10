Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.
Годовщина начала расстрелов на Майдане в Киеве прошла неспокойно — с маршами и погромами. До 20 февраля в столице запланирован ряд мемориальных мероприятий, а основные — в День героев Небесной сотни. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
2017 год ознаменовался рядом задержаний высокопоставленных чиновников, известных АТОшников, националистов и даже отпрысков политиков. Вместе с тем в судебном порядке всех их благополучно отпустили. О самых громких задержаниях года — в нашем обзоре.
Накануне лидера ОУН Коханивского взяли под домашний арест, Саакашвили получил документы из АП о лишении гражданства. Также стало известно, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен.
В среду суд избирает меру пресечения для задержанного лидера ОУН Николая Коханивского. Отдадут ли его на поруки народным депутатам, спрогнозировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Ущерб от погрома в Святошинском суде уже оценили в полмиллиона гривен. Накануне полиция опять штурмовала зал суда, заблокированный активистами ОУН. Были задержаны десятки человек, не обошлось без пострадавших. А вот самого лидера ОУН Коханивского уже освободили.
На срочном заседании Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение следственного судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия во время рассмотрения дела лидера ОУН Николая Коханивского.
Баррикады и штурм суда? Такого украинская Фемида еще видела. Что стало причиной столь неожиданного поворота событий во время суда над лидером ОУН Николаем Коханивским и что пишут об этом в соцсетях сами украинцы?
Правоохранители пытались выбить сторонников Николая Коханивского из зала суда. В ответ активисты разгромили зал заседаний, соорудив баррикады из мебели. Теперь слушания по делу Коханивского продолжатся в другом помещении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Годовщина начала расстрелов на Майдане в Киеве прошла неспокойно — с маршами и погромами. До 20 февраля в столице запланирован ряд мемориальных мероприятий, а основные — в День героев Небесной сотни. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Ряд националистических организаций, в том числе Добровольческое движение ОУН, выступают против продолжения дипломатических отношений с Россией и призывают граждан прийти 18 марта под посольство РФ в Киеве.