Громкие задержания и аресты 2017 года: чиновники, судьи, политики, мажоры

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Рекордный залог для Насирова

Главного фискала Романа Насирова в начале марта заподозрили в причастности к "схемам Онищенко": нанесению ущерба госбюджету на 2 миллиарда гривен. Следователи НАБУ задержали его в начале марта 2017-го, вручив подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период, по версии следствия, Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Насирова после вручения подозрения от должности главы Государственной фискальной службы отстранили, а сам он "резко заболел", после чего суд арестовал его с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

После того, как супруга Насирова внесла за него рекордную сумму залога, он в ночь на 17 марта вышел на свободу, отрицая обвинения. Через почти полгода суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного от должности фискала, а Насиров заявил, что обжаловал свое задержание в Евросуде по правам человека. Сам же суд по делу Насирова длится по сей день, а СМИ в конце лета сообщали, что фискал возвращался на работу в ГФС.

Скандал в Минобороны

Громкий коррупционный скандал произошел в октябре в Минобороны. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. Детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны. Всем четырем задержанным инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

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Задержание Павловского вызвало широкий общественный резонанс. Министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку, а глава государства Петр Порошенко пообещал поотрубывать руки пообещал "поотрубать руки" тем, кто наживается на военной сфере. Вместе с тем громкий скандал не помешал избрать меру пресечения Павловскому в виде домашнего ареста, из-под которого Апелляционный суд его и вовсе отпустил. Примечательно и то, что когда страсти вокруг скандала немного улеглись, выяснилось, что Полторак отказался отстранять Павловского на время расследования.

Погромы в суде

В октябре правоохранители задержали одиозного комбата "ОУН" Николая Коханивского за стрельбу у станции метро "Академгородок" в Киеве из-за конфликта с активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм". Коханивского впоследствии обвинили в хулиганстве.

Собственно, последствия задержания Коханивского обошлось украинским налогоплательщикам в более чем 500 тысяч гривен. Так, в Святошинском райсуде Киева, где рассматривалась мера пресечения для комабата, сторонники Коханивского устроили масштабный погром. Сначала они заблокировали зал судебных заседаний, потом забаррикадировались, а полиция в ответ начала бросать светошумовые гранаты и применила слезоточивый газ. В итоге оуновцы начали ломать мебель в попытке оттеснить правоохранителей, разбили окна, выломали на окнах решетки, взламывали ворота и просто разгромили помещение суда. Полиция задержала около 30 погромщиков, но позднее 27 из них отпустили.

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В результате Коханивского все же взяли под круглосуточный домашний арест. Сторонник Коханивского народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук тогда сообщал, что решение будет обжаловано в Апеляционном суде.

Задержание "Гала"

Интерес правоохранителей коснулся и бывшего второго командира батальона "Донбасс", представителя "Штаба блокады торговли с оккупантами" Анатолия Виногродского. Подполковника в отставке, как он сейчас себя называет, задержали 26 ноября по подозрению в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий (ЧСП) Кировоградской области. Параллельно в Житомирской области по этому делу был задержан доброволец батальона "ОУН" Леонид Литвиненко.

Согласно данным полиции, 27 июня Виноградский и Литвиненко вместе с другими лицами прибыли на территорию ЧСП, избили охранника с использованием кастетов и телескопических палок, вызвав у потерпевшего телесные повреждения.

"Кроме того, нападавшие отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму более 650 тысяч гривен", — уточнили в полиции.

В конце ноября суд Мариуполя арестовал Виноградского на 60 суток, но уже в начале декабря Апелляционный суд Донецкой области на заседании в Мариуполе изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест (видео см. здесь).

Согласно постановлению суда, до 4 февраля 2018 года Виногродский должен будет находиться по месту своей регистрации в Мариуполе, его также обязали воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшим по делу, сдать все паспорта и носить средство электронного контроля. Сам же "Гал" назвал свое обвинение политическим.

К слову, летом Виногродский задерживался вместе с другими АТОшниками, которые, как сообщалось, пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват предприятия "Нива 2010" в небольшом селе Бережинка Кировоградской области. Виногродский, которому разбили нос во время стычки, тогда выбросил крест "За доблесть", полученный за службу в Национальной гвардии Украины.

Громкое дело сына Авакова

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр стал фигурантом громкого уголовного дела о закупке рюкзаков для МВД. Отпрыска министра заподозрили в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В конце октября по месту жительства Александра Авакова прошла серия обысков в двух городах, во время которых в Харькове полиция оцепила целый квартал, аргументируя это "сообщением о минировании". Примечательно, что к месту обысков также подтянулись люди спортивной наружности, бойцы "Восточного корпуса" и "Азова", а детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына министра.

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Сообщалось, что у него при обысках обнаружили дорогостоящее холодное оружие, инкрустированное камнями. Вместе с тем, несмотря на серьезные обвинения, Соломенский райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет, которого сразу и не нашлось.

На Авакова-младшего был возложен ряд обязательств, в частности не отлучаться из населенного пункта проживания без ведома суда и следственных, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы паспорта для выезда за границу, воздерживаться от контактов со свидетелями и одеть электронный браслет. Однако уже в конце декабря Соломенский суд в Киеве отменил обязательство Авакова-младшего сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, а Апелляционный суд Киева полностью снял арест с его имущества.

Грабеж сына нардепа

Еще одним отпрыском политика, которого задержали в 2017-ом году, стал сын народного избранника фракции "Радикальной партии" Игоря Попова Богдан. Как выяснилось, 14-летний сын нардепа стал соучастником ограбления столичного магазина на Минском массиве.

По данным полиции, в продуктовый магазин забежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги. "Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы две из 2500 гривен. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины, а другого — через несколько минут задержали полицейские", — сообщили в полиции.

По факту нападения открыли уголовное производство по сч. 187 (разбойное нападение).

Народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Попов занимался карьерой и не досмотрел за своим сыном. "Игорь Попов ни к кому не обращался за помощью. Он хочет, чтобы его сын получил заслуженное наказание. Далее они будут работать с детскими психологами, чтобы выяснить, что случилось с парнем, почему ребенок из благополучной семьи, достаточно обеспеченной решил ограбить магазин для того, чтобы забрать 2,5 тысячи гривен", — заявил Геращенко, добавив, что подросток во всем признался. Однако не менее скандальным оказалось и то, что подросток является создателем нескольких реакционных групп, которые призывают к расовой и национальной нетерпимости. Кроме того, он является активистом "Национального корпуса", активно публиковал фото с лидером "Азова" Андреем Билецким.

В конце ноября сын нардепа был отправлен Оболонским районным судом Киева под домашний арест до 29 января 2018 года. После решения суда отец Богдана заявил, что теперь его сын будет учиться дома.

Детективная история с НАБУ

В ноябре в противостоянии Генеральной прокуратуры с Национальным антикоррупционным бюро вспыхнул новый виток противостояния, ознаменовавшийся задержанием агента НАБУ. Так, первый заместитель Государственной миграционной службы (ГМС) Дина Пимахова заявила, что один из агентов НАБУ Юрий Боярский установил с ней неформальные дружеские отношения и стал предлагать легализовать иностранцев за взятку. Напомним, что провокация взятки в Украине уголовно наказуема.

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В итоге Боярский был задержан сотрудниками СБУ и ГПУ "во время попытки передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США". Любопытным было и то, что в группе разработки Пимаховой, по данным СМИ, была и агент НАБУ под прикрытием "Катерина", которая работала в "янтарной деле", где фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро занималось разоблачением коррупционной схемы в Государственной миграционной службе, а задержанный работал под прикрытием.

"Событие касается одного из расследований, которое проводилось офицерами под прикрытием Национального антикоррупционного бюро Украины. Это расследование касалось разоблачения коррупционной схемы в Государственной миграционной службе", — сообщил Сытник.

В итоге, действия силовиков в НАБУ расценили как "спланированную диверсию" и незаконное вмешательство в их работу. Вместе с тем позднее Сытник уже заявил, что они с генпрокурором Юрием Луценко договорились, что работники НАБУ не будут задержаны, и они смогут продолжить расследование дела о коррупции в ГМС.

По данным материалов открытых источников интернет