Луценко : "публичное сведение счетов" в конфликте с НАБУ было ошибкой

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Руководители Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли к общей точке зрения по поводу конфликта в правоохранительных органах. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.

В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой.

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"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе", – сказал Луценко.

Также он заявил, что он настаивает на том, что "нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарной деле", в котором фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.