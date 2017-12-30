Итальянские каникулы Аваковых. Сыну главы МВД разрешили выехать за рубеж

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (ССАП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии. Об этом со ссылкой на источник в НАБУ сообщают "Украинские Новости".

По словам источника, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию. САП и НАБУ не были против этого.

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По данным источников, сын главы МВД планирует находиться в Италии до 14 января 2018 года. Примечательно, что накануне Арсен Аваков на своей странице в Facebook намекнул на отпуск в Италии.

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. 1 ноября Соломенский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, Александр Аваков должен был носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств.

Напомним, 29 декабря САП обжаловала решение суда о снятии электронного браслета с Авакова-младшего, однако Апелляционный суд Киева отказал ей в удовлетворении жалобы. Также суд снял арест с имущества сына главы МВД.