И пусть дела подождут. Скандальный год генпрокурора Луценко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Глава генпрокуратуры Юрий Луценко в этом году то и дело приковывал к себе внимание своими выходками и высказываниями. Его преследовали скандалы и разборки, часть из которых он провоцировал лично. Но несмотря на шум вокруг его персоны, он по-прежнему остается на своем посту.

Дела печальные

Если сразу после назначения на пост генпрокурора человека без юробразования, для чего ломали через колено нардепов и законы, Луценко еще развивал бурную деятельность – на коллегиях наказывал подчиненных, заставлял прокуроров работать и требовал от них реальных результатов по расследованию уголовных производств и поддержания обвинения в суде, – то в этом году запал иссяк.

Но зато Юрий Витальевич показал себя во всей красе.

Из дел, которыми постоянно манипулировал Луценко, удались немногие. В 2017 году Луценко обещал завершить расследование дел о преступлениях на Майдане, трагедии в Одессе 2 Мая и привлечь к ответственности команду экс-президента Януковича. Но только одно удалось передать в суд.

4 мая Оболонский суд начал заочное осуждение бывшего президента, обвиняемого в государственной измене. Все остальные дела так и зависли в стенах ГПУ, как и дела по обвинению в коррупции депутата ВР Александра Онищенко и "церковное дело" депутата Вадима Новинского. Дело налоговиков, которых с помпой везли на вертолетах из разных регионах Украины, уже рассыпается.

По сути, несмотря на обещания генерального прокурора посадить коррупционеров, ни один крупный чиновник так и не посажен – даже в СИЗО, не говоря уже о колонии.

Этим летом спикер парламента Андрей Парубий получил от генпрокурора Луценко пять представлений на народных избранников о снятии неприкосновенности. В представлениях глава ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутатов Олеся Довгого ("Воля народа"), Андрея Лозового ("Радикальная партия"), Евгения Дейдея ("Народный фронт"), Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) и Максима Полякова (Народный фронт). Но это ничем не закончилось. Дела на депутатов по-тихому закрываются.

Оправдывающийся прокурор

Зато имя Юрия Луценко не сходит со страниц "желтой" прессы. Проколов у генерального настолько много, что из этого множества выбрали самые яркие.

В сентябре этого года в одном из ресторанов под Киевом прошла пышная свадьба сына Луценко, на которой досталось журналистам программы "Схема", которые хотели подойти поближе и снять гостей. Сотрудники управления госохраны УГО "вступили в физический контакт" с журналистами, за что позже извинился генпрокурор. Журналистов возмутил факт нахождения на частном мероприятии сотрудников УГО, но Юрия Витальевич объяснил это тем, что среди его гостей были круглосуточно охраняемые лица. И если бы журналисты попросились зайти, он бы их пригласил и чарку налил, а так, сами дескать виноваты.

"Не мое дело следить за тем, что происходит по периметру моего семейного праздника. Однако УГО сейчас проводит служебную проверку и в случае, если будет установлено нарушение действующего законодательства, безусловно, виновные будут привлечены к ответственности", — сказал Юрий Луценко.

Попортил нервы генпрокурору и "майдан Саакашвили" оккупировавший площадь конституции напротив ВР. 24 октября Юрий Луценко во время заседания Совета регионального развития заявил, что участники митинга возле здания Верховной Рады якобы готовят силовой переворот в стране и финансируются из-за рубежа.

"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группка людей около 150-200 человек, которые, провозгласив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они хотят. При поддержке финансов из-за рубежа – и в свое время я это докажу – они финансируются из-за рубежа", – заявил Луценко.

Он также заверил, что в рамках подготовки к перевороту происходит закупка автоматической нарезного оружия и подготовка тайников с оружием. На это глава ГПУ заявил: "Этого у них не получится".

Читайте также: Луценко — политический генпрокурор

Ответ не заставил себя долго ждать – активисты "Автомайдана" обратили внимание на дом генпрокурора под Киевом, который появился у четы в то время пока он сидел в колонии и был оформлен на отца, и отправились к нему в гости. Участники акции "Одеяло для генпрокурора" приехали к дому главы ГПУ Юрия Луценко в селе Стоянка под Киевом и призвали генерального прокурора прекратить давление на НАБУ.

А это еще один из скандалов, который не обошелся без участия Юрия Луценко.

Обвинения за обвинением

Генеральный прокурор обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Генпрокурор Украины Луценко заявлял, что аппарат агентов НАБУ находится вне закона, а во время работы сотрудники используют контрабандную технику. Артем Сытник отправился жаловаться в США, а когда вернулся, стороны подписали акт примирения.

"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов… Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленной преступностью", – заявил Луценко.

Вишенкой на торте можно назвать "случайную" встречу генпрокурора с олигархом и бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским в одном из кафе Амстердама, которую рассекретил украинский студент. При том, что до этого депутат Сергей Лещенко не раз рассказывал о тайных встречах Луценко и Коломойского. Но генпрокурор настаивает на случайности встречи.

Луценко рассказал, что из-за болезни желудка вынужден ежегодно делать "небольшую хирургическую операцию", а для сдачи анализов в конце ноября совершил двухдневный визит в Амстердам.

"Коломойский подошел ко мне. Мы поздоровались, да, мы общались. Если вы спросите, был ли разговор о его бизнесе – никогда таких разговоров не было, потому что я с ним виделся в своей жизни не один, возможно, полтора десятка раз", – сказал генпрокурор.

А глава Минфина Александр Данилюк на днях и вовсе потребовал отставки Луценко, по его словам, он дискредитирует власть: открыл уголовные дела на тех, кто расследует хищения денег в "ПриватБанке".

Головокружительные успехи

Прокурор, еще когда вступал в должность, заявлял, что этот пост не для профессионалов, а для политиков. Ведь он изучал юридическую литературу в местах не столь отдаленных, вот он всеми силами это подтверждает, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"За время руководства Луценко генпрокуратурой стало ясно, что главный прокурор страны должен хоть немного иметь понимание того, чем ты занимаешься.

Да, генпрокурор выступал с громкими заявлениями, в том числе, об изъятии денег Януковича, по секретному решению суда, которое бояться показать. Но в то же время увидели закрытие уголовного дела по нардепу Долгому, которое оказалось развалено. Своими заявлениями по НАБУ, об использовании незаконной прослушки не лицензированным оборудованием, он поставил под сомнение все дела, которые расследует НАБУ. Все доказательства, которые были собраны сотрудниками НАБУ, с точки зрения украинского законодательства являются ничтожными.

Единственное достижение Луценко – это то, что он добился не сокращать прокуроров (из около 12 тысяч планировали оставить 10 тысяч – Ред.), что было предусмотрено в законодательстве. Вот кратко об ошеломляющих успехах Луценко", — рассказывает РИА Новости Украина Кравец.

Дела в ГПУ не расследуются. Одно за другим сыплятся ничем не подтвержденные заявления. Луценко уже даже не играет роль генпрокурора, он уже вернулся в образ политика. Ему все сходит с рук, поэтому, никто не удивиться, если в следующем году Луценко будет снова попадать в скандалы.