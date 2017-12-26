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    Суд разрешил снять с Авакова-младшего электронный браслет

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (109)

    (обновлено: )5501
    Соломенский суд в Киеве в пятницу отменил сыну министра внутренних дел ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Соломенский суд в Киеве отменил обязательство сына главы МВД Арсена Авакова Александра сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
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    А у тебя в рюкзаке проблема. Дело сына Авакова

    По данным агентства, судебное заседание состоялось в минувшую пятницу, САП просила продлить сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства, а также ношение браслета.

    "Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу", — говорится в сообщении.

    При этом агентство отмечает, что суд продлил обязательство Авакова-младшего являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

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