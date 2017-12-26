Суд разрешил снять с Авакова-младшего электронный браслет

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Соломенский суд в Киеве отменил обязательство сына главы МВД Арсена Авакова Александра сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

По данным агентства, судебное заседание состоялось в минувшую пятницу, САП просила продлить сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства, а также ношение браслета.

"Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу", — говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что суд продлил обязательство Авакова-младшего являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.