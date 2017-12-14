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    Общество

    Аваков назвал роль Нацгвардии в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (307)

    (обновлено: )35704
    Как отметил Аваков, гвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будет вне политики: "Ее задача - охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию на неподконтрольных территориях в Донбассе в рамках мирного плана деоккупации, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время военного совета Национальной гвардии.

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    "Гвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будет вне политики. Ее задача — охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они (Нацгвардия — ред.) также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", — подчеркнул Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования.

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