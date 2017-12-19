Суд снял арест с имущества сына Авакова

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева полностью снял арест с имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, сообщает "Страна".

Суд также назначил новое рассмотрение в первой инстанции.

Среди арестованного имущества Авакова-младшего были три машиноместа в паркингах и две квартиры: в Киеве и Харькове.

Полный текст решения огласят 26 декабря.

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября суд в Киеве избрал Авакову-младшему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств.

САП обжаловала решение в апелляционной инстанции. В свою очередь Апелляционный суд Киева отказал ей в удовлетворении жалобы.