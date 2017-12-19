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    Общество

    Суд снял арест с имущества сына Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (108)

    (обновлено: )21703
    Решение полностью снять арест с имущества Александра Авакова принял Апелляционный суд Киева. Суд также назначил новое рассмотрение в первой инстанции. Полный текст решения огласят 26 декабря.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева полностью снял арест с имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, сообщает "Страна".

    Судебное заседание по избранию меры пресечения Александру Авакову. Видео
    Канал на Youtube Українська правда
    Как суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство

    Суд также назначил новое рассмотрение в первой инстанции.

    Среди арестованного имущества Авакова-младшего были три машиноместа в паркингах и две квартиры: в Киеве и Харькове.

    Полный текст решения огласят 26 декабря.

    Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября суд в Киеве избрал Авакову-младшему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств.

    САП обжаловала решение в апелляционной инстанции. В свою очередь Апелляционный суд Киева отказал ей в удовлетворении жалобы.

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