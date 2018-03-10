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    Аваков Александр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 82
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    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Суд повторно арестовал недвижимость сына Авакова
    16:00 05.03.2018
    176
    Согласно решению Соломенского райсуда Киева, арест наложен на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве и еще одну квартиру в Харькове.
    Александр Аваков
    Суд продлил на два месяца меру пресечения для сына Авакова
    14:11 26.02.2018
    204Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Личное обязательство для Александа Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, продлено еще на два месяца. Также продлено обязательство являться к следователю.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Из Италии в прокуратуру. Сын Авакова дал показания - СМИ
    15:58 22.01.2018
    317Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков
    По данным СМИ, Авакова-младшего допросили 15 января. Подробности допроса не сообщаются, однако, по данным источника в САП, сын главы МВД ничего нового не сказал.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Рюкзаки и дело. Сына Авакова вызвали на допрос - СМИ
    23:26 11.01.2018
    126Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Александр Аваков 14 января возвращается в Украину после новогодних праздников и на следующий день должен явиться на допрос в САП. В деле о рюкзаках, в котором фигурирует сын главы МВД, уже три судебных приговора суда.
    Молоточек судьи
    Активный фигурант дела о "рюкзаках Авакова" избежал тюремного наказания
    23:59 09.01.2018
    174Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Суд признал фигуранта резонансного дела виновным и назначил наказание по ч.3 ст.358 УК Украины в виде одного года лишения свободы, однако позже освободил его от отбывания наказания.
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Громкие задержания и аресты 2017 года: чиновники, судьи, политики, мажоры
    07:26 30.12.2017
    410Украина 2018: новые испытания
    2017 год ознаменовался рядом задержаний высокопоставленных чиновников, известных АТОшников, националистов и даже отпрысков политиков. Вместе с тем в судебном порядке всех их благополучно отпустили. О самых громких задержаниях года — в нашем обзоре.
    Александр Аваков
    Итальянские каникулы Аваковых. Сыну главы МВД разрешили выехать за рубеж
    00:57 30.12.2017
    229Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По данным источников, Александр Аваков планирует находиться в Италии до 14 января 2018 года. Следователи НАБУ и САП не стали мешать сыну министра выехать за пределы Украины.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Правосудие продано! Соцсети о деле сына главы МВД
    14:53 27.12.2017
    839Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Хоть еще не Новый год, но некоторые подарки уже нашли своих обладателей – пишут украинцы в соцсетях, комментируя решения суда отменить сыну Авакова обязательство носить электронный браслет и вернуть ему загранпаспорт.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Суд разрешил снять с Авакова-младшего электронный браслет
    13:56 26.12.2017
    85Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Соломенский суд в Киеве в пятницу отменил сыну министра внутренних дел ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Суд снял арест с имущества сына Авакова
    16:27 19.12.2017
    1082Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Решение полностью снять арест с имущества Александра Авакова принял Апелляционный суд Киева. Суд также назначил новое рассмотрение в первой инстанции. Полный текст решения огласят 26 декабря.
    Наручники. Архивное фото
    Не люди, а золото просто. Криминал с отпрысками политиков
    07:50 28.11.2017
    1573Днепр, Львов: взрывные события
    Отпрыски известных политиков и высокопоставленных чиновников в Украине традиционно фигурируют в делах с резонансными ДТП, но могут пойти и на ограбление. Подробнее о криминале с детьми власть имущих — в обзоре РИА Новости Украина.
    Михаил Павлив
    Павлив: откровенно говоря, Порошенко может забыть о втором сроке
    09:45 22.11.2017
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    "Народный фронт" соберет свой электорат, только если перейдет в оппозицию к президенту Петру Порошенко, считает Михаил Павлив.
    Александр Аваков после задержания
    Прокуратура в суде добивается ареста сына Авакова
    17:33 14.11.2017
    108Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение суда освободить Александра Авакова.
    Суд по делу сына Авакова. Архивное фото
    Из Кропивницкого: "Мир рехнулся окончательно"
    15:14 12.11.2017
    2605Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Как пишет Ефим Мармер, наиболее вероятный поступок для министра внутренних дел Арсена Авакова - убедить суд, что рюкзаки, в скандальном деле о которых фигурирует его сын, стоили, как брендовые.
    Суд по делу сына Авакова
    При обыске у сына Авакова найдены инкрустированные мечи
    14:43 09.11.2017
    974Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Правоохранители провели обыски у Александра Авакова в рамках расследования уголовного дела по закупке рюкзаков для МВД.
    Александр Аваков в суде
    Арестована недвижимость сына главы МВД
    15:58 08.11.2017
    1220Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря арестованы судом.
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раздает автографы на вече у здания Верховной Рады в Киеве.
    Хроника 7 ноября: "народный импичмент" от Саакашвили, запрет гастролей артистов из РФ
    09:22 08.11.2017
    764
    Накануне Рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова, на Авакова-младшего надели электронный браслет, а президент Порошенко подписал закон о запрете гастролей российских артистов. Помимо этого в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь.
    Суд по делу сына Авакова
    На сына главы МВД надели электронный браслет
    17:56 07.11.2017
    1011Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Сын министра МВД Арсена Авакова на своей странице в Facebook отметил, что намерен доказать "абсурдность ангажированных обвинений", которые ему предъявляют.
    Взятка. Архивное фото
    Deutsche Welle. Украинские силовики и коррупция: куда ведут следы
    12:12 07.11.2017
    944Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Скандал вокруг поставок рюкзаков для МВД Украины, в котором оказался замешан сын главы ведомства Авакова, – далеко не первый в этом году, пишут мировые СМИ. Почему в украинских силовых структурах процветает коррупция?
    Александр Аваков в суде
    "Дело рюкзаков". Прокуратура настаивает на аресте сына Авакова
    10:52 07.11.2017
    406Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда в уголовном производстве по так называемому делу рюкзаков.
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    Александр Аваков
    Суд продлил на два месяца меру пресечения для сына Авакова
    14:11 26.02.2018
    204
    Личное обязательство для Александа Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, продлено еще на два месяца. Также продлено обязательство являться к следователю.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    Суд повторно арестовал недвижимость сына Авакова
    16:00 05.03.2018
    176
    Согласно решению Соломенского райсуда Киева, арест наложен на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве и еще одну квартиру в Харькове.
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