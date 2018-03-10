Александр Аваков 14 января возвращается в Украину после новогодних праздников и на следующий день должен явиться на допрос в САП. В деле о рюкзаках, в котором фигурирует сын главы МВД, уже три судебных приговора суда.
2017 год ознаменовался рядом задержаний высокопоставленных чиновников, известных АТОшников, националистов и даже отпрысков политиков. Вместе с тем в судебном порядке всех их благополучно отпустили. О самых громких задержаниях года — в нашем обзоре.
Хоть еще не Новый год, но некоторые подарки уже нашли своих обладателей – пишут украинцы в соцсетях, комментируя решения суда отменить сыну Авакова обязательство носить электронный браслет и вернуть ему загранпаспорт.
Отпрыски известных политиков и высокопоставленных чиновников в Украине традиционно фигурируют в делах с резонансными ДТП, но могут пойти и на ограбление. Подробнее о криминале с детьми власть имущих — в обзоре РИА Новости Украина.
Накануне Рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова, на Авакова-младшего надели электронный браслет, а президент Порошенко подписал закон о запрете гастролей российских артистов. Помимо этого в Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь.
Скандал вокруг поставок рюкзаков для МВД Украины, в котором оказался замешан сын главы ведомства Авакова, – далеко не первый в этом году, пишут мировые СМИ. Почему в украинских силовых структурах процветает коррупция?
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда в уголовном производстве по так называемому делу рюкзаков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".