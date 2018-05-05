Суд заново арестовал имущество сына Авакова

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Соломенский суд Киева наложил арест на квартиры, парковочные места и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Решение принял 4 мая судья Виктор Фомин. На постановление может быть подана апелляция.

Речь идет о трех паркоместах и квартире в Киеве по ул. Протасов Яр, 8, а также о квартире в Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

Как отмечается, 43,7% акций Авакова в ЗАО "Инвестор" арестованы впервые.

Ранее, 17 апреля, судья Соломенского суда Людмила Кизюн отменила арест квартир и паркомест сына Авакова. По мнению судьи, арест был не обоснован, поскольку детектив не доказал риски.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — Чеботарь. В ноябре 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.