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    Общество

    Из Италии в прокуратуру. Сын Авакова дал показания - СМИ

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    Горячие кавказские парни: Саакашвили vs Аваков (93)

    (обновлено: )26820
    По данным СМИ, Авакова-младшего допросили 15 января. Подробности допроса не сообщаются, однако, по данным источника в САП, сын главы МВД ничего нового не сказал.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр вернулся из Италии и дал показания Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщил "Українським новинам" источник в САП.

    По словам собеседника агентства, Авакова-младшего допросили 15 января.

    Александр Аваков после задержания
    Радио Свобода
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    Подробностей допроса он не сообщил, но отметил, что ничего нового сын Авакова не сказал.

    Ранее СМИ сообщили, что Александра Авакова вызывали на допрос 15 января.

    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

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