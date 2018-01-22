Из Италии в прокуратуру. Сын Авакова дал показания - СМИ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр вернулся из Италии и дал показания Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщил "Українським новинам" источник в САП.

По словам собеседника агентства, Авакова-младшего допросили 15 января.

Подробностей допроса он не сообщил, но отметил, что ничего нового сын Авакова не сказал.

Ранее СМИ сообщили, что Александра Авакова вызывали на допрос 15 января.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.