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    Владислав Каськив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Владислав Каськив
    Суд разрешил Каськиву покинуть Украину
    14:01 13.12.2017
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    Печерский суд Киева вынес постановление, в котором согласился с ходатайством адвоката Каськива: ему разрешено покидать пределы страны для ухода за малолетним ребенком.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ задержало людей Каськива по делу о хищении 260 млн грн
    23:26 12.12.2017
    142Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    По данным детективов НАБУ, четверо задержанных, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа, а после получения средств перечислили средства на счета оффшорных компаний.
    Владислав Каськив
    ГПУ просит суд увеличить залог для Каськива
    20:17 07.11.2017
    69Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Генеральная прокуратура просит суд увеличить сумму залога Каськива до 480 тыс грн. Как отмечается, прокуратура не могла просить большего размера залога, поскольку Каськив уплатил сумму нанесенного ущерба в бюджет.
    Разумков: Каськив откупится малой кровью и покинет Украину. Видео
    Эксперт: через какое-то время Каськив покинет Украину 
    05:30 05.11.2017
    319Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
    Владислав Каськив
    Расследование дела Каськива спускают на тормоза - эксперт
    06:19 03.11.2017
    130Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что у Луценко не осталось аргументов по делу Каськива.
    Владислав Каськив
    Якубин: у Каськива есть компромат, но договорились они за...
    19:36 02.11.2017
    1326Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, освобождение экс-чиновника стало возможным благодаря "договорняку", основой которого стала финансовая составляющая.
    Владислав Каськив
    Каськив пропал и не пришел на допрос в ГПУ
    15:21 02.11.2017
    536Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Как сообщили в прокуратуре, Владислав Каськив не явился на допрос к следователям ГПУ, который был назначен на 11:00 четверга. Следователи до сих пор ждут экс-чиновника.
    Владислав Каськив
    Дело Каськива и миф о "решительной и неукротимой спецоперации" ГПУ
    13:42 02.11.2017
    505Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Каськив сам письменно просил экстрадиции, оплатил убытки, купил билет, сам прилетел, заранее сообщив об этом властям: так в чем же здесь заслуга силовиков, интересуется юрист Елена Лукаш.
    Адвокат Егор Штокалов. Архивное фото
    Каськив не вернулся в Украину, а, скорее, сбежал из Панамы - адвокат
    10:26 02.11.2017
    458Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Размер залога и ущерба, нанесенного государству Каськивым, не сопоставимы. Также мнение в эфире радиостанции Голос столицы высказал адвокат Егор Штокалов.
    Владислав Каськив
    Сантименты в сторону: Каськив вернулся. Есть ли у него портфель компромата?
    10:14 02.11.2017
    540Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Скандальный экс-чиновник Владислав Каськив снова в Украине. После громкого возвращения из Панамы столичный суд отпустил его под залог в 160 тыс гривен, а в ГПУ не исключают новых дел.
    Суд по делу сына Авакова
    Хроника 1 ноября: сына Авакова отпустили, коррупция Кличко, Саакашвили без статуса беженца
    09:15 02.11.2017
    657
    Накануне Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в статусе беженца, против мэра Киева Виталия Кличко начали расследование о коррупции, а в одном из одесских санаториев произошел пожар.
    Владислав Каськив
    Правдивая версия об экстрадиции Каськива пока не звучала - юрист
    07:59 02.11.2017
    141Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Версии возвращения Каськива в Украину настолько биполярны, что между ними должна быть золотая середина, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Евгений Пронин.
    Владислав Каськив
    Стало известно, кто возместил государству ущерб за Каськива
    07:55 02.11.2017
    1659Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    По данным СМИ, сын Ивана Суслова, который осуществил платеж, Евгений является давним другом Владислава Каськива, и именно с ним тот отмечал возвращение на родину.
    Юрий Луценко
    ГПУ предлагала Каськиву сделку. Он отказался - Луценко
    18:52 01.11.2017
    404Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    ГПУ предлагала Каськиву заключить сделку и рассказать о других участниках, причастных к хищению государственных средств и получить более мягкий приговор, но получила отказ.
    Владислав Каськив. Архивное фото
    Из Панамы, да в суд, да еще и за свой счет! Соцсети о деле Каськива
    17:10 01.11.2017
    833Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Подзабытое дело экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, экстрадированного в ночь на среду, 1 ноября, из Панамы заиграло новыми красками: бывшего чиновника освободили прямо в зале суда. Как отреагировали на такой поворот в соцсетях?
    Владислав Каськив
    Каськива освободили прямо в зале суда
    11:12 01.11.2017
    1911Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Бывший чиновник освобожден в зале суда под залог 160 тысяч гривен. Андрей Портнов назвал сообщение "Луценко" "дешевым пиаром", добавив, что Владислав Каськив "ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям".
    Владислав Каськив. Архивное фото
    Загадочная экстрадиция. Что ждет Каськива в Украине?
    10:28 01.11.2017
    1953Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Дело против бывшего экс-главы Госагентства по инвестициям Украины Владислава Каськива обрастает все новыми подробностями. Так, в понедельник, 12 сентября, в ГПУ сообщили, что у экс-чиновника в Панаме есть недвижимость на сотни миллионов долларов.
    Владислав Каськив
    Панама отказала Каськиву в статусе политического беженца
    23:53 30.03.2017
    206Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Заместитель генерального прокурора Евгений Енин, комментируя решение панамских властей в отношении Владислава Каськива, отметил, что "это еще не финал, но значительный шаг вперед".
    Владислав Каськив
    ГПУ приостановила экстрадицию Каськива
    14:25 25.10.2016
    941
    Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, экстрадиционная проверка в отношении Каськива приостановлена до момента завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища.
    Владислав Каськив
    Панама не выдаст Каськива Украине — Гришин
    15:27 03.10.2016
    332Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Эксперт Ярослав Гришин сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что Панама вряд ли пойдет на экстрадицию Владислава Каськива и даже может предоставить ему политическое убежище.
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