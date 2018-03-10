По данным детективов НАБУ, четверо задержанных, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа, а после получения средств перечислили средства на счета оффшорных компаний.
Генеральная прокуратура просит суд увеличить сумму залога Каськива до 480 тыс грн. Как отмечается, прокуратура не могла просить большего размера залога, поскольку Каськив уплатил сумму нанесенного ущерба в бюджет.
Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
Накануне Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в статусе беженца, против мэра Киева Виталия Кличко начали расследование о коррупции, а в одном из одесских санаториев произошел пожар.
Подзабытое дело экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, экстрадированного в ночь на среду, 1 ноября, из Панамы заиграло новыми красками: бывшего чиновника освободили прямо в зале суда. Как отреагировали на такой поворот в соцсетях?
Бывший чиновник освобожден в зале суда под залог 160 тысяч гривен. Андрей Портнов назвал сообщение "Луценко" "дешевым пиаром", добавив, что Владислав Каськив "ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям".
Дело против бывшего экс-главы Госагентства по инвестициям Украины Владислава Каськива обрастает все новыми подробностями. Так, в понедельник, 12 сентября, в ГПУ сообщили, что у экс-чиновника в Панаме есть недвижимость на сотни миллионов долларов.
Как заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, экстрадиционная проверка в отношении Каськива приостановлена до момента завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".