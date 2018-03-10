1953

Дело против бывшего экс-главы Госагентства по инвестициям Украины Владислава Каськива обрастает все новыми подробностями. Так, в понедельник, 12 сентября, в ГПУ сообщили, что у экс-чиновника в Панаме есть недвижимость на сотни миллионов долларов.