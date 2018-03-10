Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес родилась в 1956 году в городе Никосии, Кипр. Изучала психологию в университетах Рединга и Манчестера. Имеет степень магистра психологии.
Ответчиками по иску кипрской компании Triantal Investments выступают Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Хотя решающую роль в переговорах по Кипру играют страны-гаранты, сегодня у заинтересованных сторон появилась экономическая составляющая, в виде израильского и кипрского газа, отмечает израильский политолог Юрий Бочаров.
Около 0.45 по местному времени жители ряда деревней в районе горной цепи Троодос увидели странный объект в небе, услышали оглушительный звук и почувствовали, как затряслась земля "на мили вокруг" после его падения.
В понедельник состоялась встреча Юрия Луценко с генеральным прокурором республики Кипр Костасом Клиридисом. Во время встречи стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами Украины и Кипра.
В резолюции Кипра отмечается, что "санкции введенные ЕС против Российской Федерации, доказали свою контрпродуктивность, а также отсутствие какого-либо вклада в вопросе поиска разрешения существующего в Украине кризиса".
Заслуженный экономист Украины Людмила Супрун отметила, что планы по созданию индустриального парка на Троещине могут остаться нереализованными из-за отсутствия инвесторов. По ее словам, основным инвестором остается Кипр, а остальные не хотят рисковать.
Самолет A320 египетской авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, исчез с радаров над Средиземным морем утром в четверг. На борту, по уточненным данным, находилось 56 пассажиров и 10 членов экипажа.
Турция и Египет остаются недоступными для россиян, поэтому цены по этим направлениям снизились на 20-30% в сравнении с прошлым годом, рассказал руководитель туристической компании "Светофор" Юрий Демьяненко.
По словам экономиста Евгения Невмержицкого, по статистике 93,7% инвестиций поступает с Кипра. При этом данные средства принадлежат украинским бизнесменам, которым выгодно выводить деньги из страны через оффшоры.
По статистике Кипр является основным инвестором Украины. Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что на самом деле с Кипра возвращаются деньги украинского же бизнеса, а уровень реальных иностранных инвестиций очень низкий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".