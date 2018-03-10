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    Кипр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 165
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    Ринат Ахметов. Архивное фото
    Кипрский суд существенно ограничил Ахметова в личных тратах
    23:38 09.01.2018
    331
    В решении суда по делу "Укртелекома" сказано, что ответчик может "пользоваться или распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро в месяц для покрытия расходов на его проживания".
    Ринат Ахметов
    Группа СКМ обжалует решение о замораживании активов Ахметова
    01:21 06.01.2018
    258
    В заявлении компании говорится, что СКМ будет "активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено решение".
    Стелла Кириакидес
    Новая глава ПАСЕ - Стелла Кириакидес. Справка
    19:03 10.10.2017
    545
    Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес родилась в 1956 году в городе Никосии, Кипр. Изучала психологию в университетах Рединга и Манчестера. Имеет степень магистра психологии.
    ПриватБанк
    Бывший акционер "ПриватБанка" подал в суд на Нацбанк и Кабмин
    15:03 29.05.2017
    590
    Ответчиками по иску кипрской компании Triantal Investments выступают Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет министров и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
    На Кипре прогремел взрыв в здании, где находится офис радиостанции РФ
    На Кипре прогремел взрыв в здании, где находится офис радиостанции РФ 
    11:55 17.03.2017
    228
    По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв на 1 этаже - в офисе салона красоты. Согласно сообщению радиостанции, сейчас полиция выясняет причины взрыва и не исключает версию теракта.
    Флаг Кипра
    Афины и Никосия разработали новую стратегию переговоров по Кипру
    09:47 16.01.2017
    55
    Греция и Кипр идут на переговоры по вопросам безопасности и гарантий "с решимостью" и с существенными и всеобъемлющими предложениями на основе провозглашенных принципов, далеких от анахронизмов.
    Политолог Юрий Бочаров
    Как израильский газ подружит Турцию с Кипром
    12:45 15.01.2017
    606
    Хотя решающую роль в переговорах по Кипру играют страны-гаранты, сегодня у заинтересованных сторон появилась экономическая составляющая, в виде израильского и кипрского газа, отмечает израильский политолог Юрий Бочаров.
    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
    ЕС не может быть гарантом безопасности на Кипре – МИД Турции
    11:53 13.01.2017
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    По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Турецкая Республика Северного Кипра и Анкара едины во мнении, что Турция должна сохранить за собой статус страны-гаранта.
    ПриватБанк
    Братья Суркисы потеряли при национализации "ПриватБанка" не менее $200 млн
    20:00 24.12.2016
    3172Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Сумма "кипрских" потерь братьев Игоря и Григория Суркисов в результате национализации "ПриватБанка" превысила 200 млн долларов. С учетом внутриукраинских вложений она может достигать почти 300 млн.
    Звезды
    Над Кипром пролетел и взорвался метеорит
    08:41 10.09.2016
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    Около 0.45 по местному времени жители ряда деревней в районе горной цепи Троодос увидели странный объект в небе, услышали оглушительный звук и почувствовали, как затряслась земля "на мили вокруг" после его падения.
    Юрий Луценко в ходе визита на Кипр
    Украина и Кипр договорились о совместной борьбе с отмыванием средств
    21:43 05.09.2016
    134Онищенко: новая партия компромата
    В понедельник состоялась встреча Юрия Луценко с генеральным прокурором республики Кипр Костасом Клиридисом. Во время встречи стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами Украины и Кипра.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины выразил протест из-за резолюции Кипра по снятию санкций с РФ
    23:04 07.07.2016
    2156США - Россия: санкции преткновения
    Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, несмотря на то, что сама резолюция не имеет юридически обязывающего характера, сам факт ее принятия вызывает обеспокоенность.
    Флаг Кипра
    Парламент Кипра принял резолюцию об отмене санкций ЕС против РФ
    18:20 07.07.2016
    304США - Россия: санкции преткновения
    В резолюции выражается озабоченность сохранением напряженности в отношениях между ЕС и Российской Федерации, вызванной в первую очередь украинским кризисом.
    Флаг Кипра
    На Кипре рассмотрят резолюцию о снятии санкций ЕС против РФ
    23:56 01.07.2016
    228
    В резолюции Кипра отмечается, что "санкции введенные ЕС против Российской Федерации, доказали свою контрпродуктивность, а также отсутствие какого-либо вклада в вопросе поиска разрешения существующего в Украине кризиса".
    Флаг Кипра
    Стрельба произошла на кипрском курорте Айя-Напа, есть жертвы
    05:16 24.06.2016
    681
    Перестрелка могла произойти между участниками местных преступных банд. Государственное радио заявило о гибели четырех человек, включая местного бизнесмена. Полиция исключает версию о теракте.
    Флаг Кипра
    Основным инвестором украинского производства остается Кипр - Супрун
    11:33 09.06.2016
    168
    Заслуженный экономист Украины Людмила Супрун отметила, что планы по созданию индустриального парка на Троещине могут остаться нереализованными из-за отсутствия инвесторов. По ее словам, основным инвестором остается Кипр, а остальные не хотят рисковать.
    Родственники пассажиров EgyptAir в Каире
    ЧП с лайнером EgyptAir: родственники в ожидании новостей в Каире 
    11:18 19.05.2016
    689Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Самолет A320 египетской авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, исчез с радаров над Средиземным морем утром в четверг. На борту, по уточненным данным, находилось 56 пассажиров и 10 членов экипажа.
    Аэропорт Борисполь
    На праздники украинцы предпочитают отдыхать в Турции и Египте – эксперт
    18:59 29.04.2016
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    Турция и Египет остаются недоступными для россиян, поэтому цены по этим направлениям снизились на 20-30% в сравнении с прошлым годом, рассказал руководитель туристической компании "Светофор" Юрий Демьяненко.
    Флаг Кипра
    Оффшоры и инвестиции: деньги из Кипра бьют по экономике Украины – эксперт
    17:33 18.04.2016
    1193"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам экономиста Евгения Невмержицкого, по статистике 93,7% инвестиций поступает с Кипра. При этом данные средства принадлежат украинским бизнесменам, которым выгодно выводить деньги из страны через оффшоры.
    Флаг Кипра
    Кипр не делает инвестиций в Украину – экономист
    13:18 18.04.2016
    149
    По статистике Кипр является основным инвестором Украины. Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что на самом деле с Кипра возвращаются деньги украинского же бизнеса, а уровень реальных иностранных инвестиций очень низкий.
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