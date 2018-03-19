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    Культура

    Пугачева и Галкин оформляют европейские паспорта - СМИ

    (обновлено: )46513
    Знаменитая пара посетила курортный Кипр, чтобы завершить оформление пакета документов для получения европейского гражданства. Вместе Пугачевой и Галкиным на остров прилетели их дети Лиза и Гарри.
    Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая советская и российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг пародист Максим Галкин оформляют пакет документов, необходимых для получения европейского гражданства.

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    Для прохождения официальной процедуры знаменитая пара прибыла на Кипр, где ранее приобрела элитную недвижимость в городе Лимасол.

    "Тут действует программа, согласно которой любой может получить европейский паспорт, инвестировав в недвижимость страны от 2 млн евро. Детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи", — сообщает российское издание StarHit причины приезда Пугачевой, Галкина и их детей Лизы и Гарри на Кипр.

    Ранее Алла Пугачева решила показать в социальных сетях свое лицо без макияжа. Певица напомнила, что в апреле 2018 года ей уже "стукнет" 69 лет. Правда, во время празднования Рождества вместе с друзьями Пугачева отлично выглядела и продемонстрировала подтянутую фигуру.

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