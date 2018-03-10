По мнению Аллы Пугачевой, когда поет человек с ограниченными возможностями, "должны затихать все распри". Она также возмутилась, почему должен человек страдать - "ну поругались с Украиной, ну помирятся".
По словам Пугачевой, закон необходимо сразу отменить, если его создавали без согласия с заинтересованными артистами и продюсерами. По мнению певицы, отношение у власти к артистам соответствующее - "как к крепостным".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу выразил свой восторг по поводу рождения двойняшек у российской певицы Аллы Пугачевой. По убеждению Лукашенко, в семье должно быть трое детей.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет здоровыми, мальчик весил при рождении почти 3 килограмма, девочка - около 2,5 килограмма, сообщил руководитель перинатального центра, где родились дети пары.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".