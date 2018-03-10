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    Алла Пугачева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Алла Пугачева. Архивное фото
    Пугачева показала свое фото "без прикрас", намекнув, что ей уже 68
    14:14 09.02.2018
    1102
    По словам народной артистки СССР Аллы Пугачевой, многие хотят увидеть ее без макияжа, "так сказать без прикрас". В апреле популярной российской певице исполнится 69 лет.
    Алла Пугачева и Максим Галкин в компании друзей
    Пугачева поразила внешним видом
    14:51 09.01.2018
    3162
    Известная российская певица и композитор, народная артистка СССР Алла Пугачева продемонстрировала, что находится в отличной форме.
    Алла Пугачова
    Пугачева похвасталась подросшими сыном и дочкой
    16:14 27.11.2017
    1510
    Сообщается, что Алла Пугачева выложила в социальной сети фотографию своих четырехлетних двойняшек Гарри и Елизаветы.
    Пугачева заявила, что теряет голос
    12:20 15.08.2017
    523
    По словам легендарной российской певицы, она теперь редко дает концерты и выступает на сцене, поскольку теряет голос и "устала от всего этого".
    Галкин показал домашнее видео с Пугачевой
    Галкин показал кормящую ребенка Пугачеву 
    15:48 21.07.2017
    713
    Российский артист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередное семейное видео. На видео примадонна кормит сына Гарика, при этом разыгрывая настоящий спектакль с участием столовых приборов.
    Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
    Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото Пугачевой на отдыхе
    17:16 15.06.2017
    2973
    На фото народная артистка СССР Алла Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. В апреле этого года популярной певице исполнилось 68 лет.
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Пугачева прокомментировала участие Самойловой в Евровидении
    16:25 15.03.2017
    5046Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По мнению Аллы Пугачевой, когда поет человек с ограниченными возможностями, "должны затихать все распри". Она также возмутилась, почему должен человек страдать - "ну поругались с Украиной, ну помирятся".
    Алла Пугачева - Не звони. Видео
    Пугачева презентовала первую песню после семилетней паузы 
    08:42 19.10.2016
    669
    В iTunes появился новый трек звезды — произведение под названием "Не звони". Обложка сингла выполнена в модной стилистике графических приложений, популярных в App Store.
    Алла Пугачева
    Пугачева раскритиковала новый закон РФ: к артистам относятся как к крепостным
    15:14 28.01.2016
    720
    По словам Пугачевой, закон необходимо сразу отменить, если его создавали без согласия с заинтересованными артистами и продюсерами. По мнению певицы, отношение у власти к артистам соответствующее - "как к крепостным".
    Алла Пугачева
    Алла Пугачева отсудила $200 тыс у выпускницы "Фабрики звезд" Кудиковой
    18:51 29.09.2015
    1649
    Сообщается, что Алла Пугачева по договору займа дала денежные средства актрисе и певице Ирсон Кидиковой, которые она она должна была вернуть в декабре 2014 года.
    Алла Пугачева
    Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
    10:57 15.04.2014
    23
    Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем певицу, Народную артистку СССР, легенду отечественной эстрады Аллу Пугачеву с юбилеем.
    Александр Лукашенко
    Лукашенко восхищен появлением двойняшек в семье Аллы Пугачевой
    13:50 11.10.2013
    13
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу выразил свой восторг по поводу рождения двойняшек у российской певицы Аллы Пугачевой. По убеждению Лукашенко, в семье должно быть трое детей.
    Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
    Врач: дети Пугачевой и Галкина родились здоровыми
    19:24 07.10.2013
    240
    Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет здоровыми, мальчик весил при рождении почти 3 килограмма, девочка - около 2,5 килограмма, сообщил руководитель перинатального центра, где родились дети пары.
    Ученые
    Эксперты: женщины старше 45 лет могут стать генетическими матерями
    12:22 07.10.2013
    7
    Женщины старше 45 лет могут стать генетическими матерями своих детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако в российской медицинской практике таких случаев пока не было.
    Алла Пугачева
    Пугачева заявила, что не собирается серьезно заниматься политикой
    15:51 30.05.2013
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    Ранее Пугачева говорила, что такой комитет необходим для живущих на селе женщин, где нет роддомов или дорог, по которым можно добраться в больницы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Алла Пугачева. Архивное фото
    Пугачева показала свое фото "без прикрас", намекнув, что ей уже 68
    14:14 09.02.2018
    1102
    По словам народной артистки СССР Аллы Пугачевой, многие хотят увидеть ее без макияжа, "так сказать без прикрас". В апреле популярной российской певице исполнится 69 лет.
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