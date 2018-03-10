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    Григорий Суркис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Григорий Суркис. Архивное фото
    Суд арестовал счета "ПриватБанка" для взыскания "миллиардов Суркисов"
    13:49 29.12.2017
    395Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
    Григорий Суркис на конгрессе ФФУ
    Скандал в ФФУ. В Мариуполе усомнились в легитимности Суркиса
    14:44 15.09.2017
    523
    По информации президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА
    00:39 06.04.2017
    85
    На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации. Григорий Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.
    ПриватБанк
    Братья Суркисы потеряли при национализации "ПриватБанка" не менее $200 млн
    20:00 24.12.2016
    3172Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Сумма "кипрских" потерь братьев Игоря и Григория Суркисов в результате национализации "ПриватБанка" превысила 200 млн долларов. С учетом внутриукраинских вложений она может достигать почти 300 млн.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    НАБУ вызвало на допрос братьев Суркисов
    00:49 11.11.2016
    185
    Игорь и Григорий Суркисы проходят по делу компании "Енергомережа" как свидетели. НАБУ, в частности, располагает информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис давал указания главе правления "Енергомережа" Дмитрию Крючкову.
    Матч ФК Динамо (Киев) - ФК Днепр (Днепропетровск)
    Футбол и кризис: игра миллионов не совпадает с интересами миллионеров
    15:07 08.05.2016
    1705
    Катастрофическая ситуация, в которой оказалась Украина спустя два года после Майдана, коснулась и кармана самых богатых людей. Отказавшись содержать футбольные клубы, олигархи и политики медленно убивают спорт номер один в стране.
    Болельщики Динамо
    "Манчестер Сити" хочет играть с "Динамо" на нейтральном поле
    03:59 16.12.2015
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    Англичане считают, что условие пустых трибун на "Олимпийском" выполнено не будет, поэтому чемпионов Украины все равно будут поддерживать несколько сотен болельщиков.
    Полиция остановила кортеж вице-президента УЕФА Григория Суркиса
    Обзор соцсетей: все эти Суркисы, Парасюки, Мельничуки – показуха
    19:32 14.08.2015
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    Украинские пользователи в большинстве своем в восторге от действий новой полиции в отношении Григория Суркиса и считают, что копы были недостаточно жесткими. Однако некоторые называют это "дешевым пиаром и показухой".
    Обстрел села Красногоровка в Ясиноватском районе
    Хроника дня 13 августа: эскалация конфликта в Донбассе, секретное решение СНБО
    09:16 14.08.2015
    987
    За минувшие сутки в Донбассе был зафиксирован ряд обстрелов населенных пунктов, ОБСЕ подтвердило использование тяжелого вооружения обеими сторона конфликта в зоне АТО.
    В Киеве полиция остановила кортеж Суркиса. Видео
    Киевская полиция отобрала у Григория Суркиса спецсигналы 
    21:57 13.08.2015
    3539Патрульная полиция в Украине.
    Остановили кортеж полицейские из команды заместителя командира 3-го батальона патрульной полиции Киева Юрия Зозули, который ранее выписал штраф народному депутату Сергею Мельничуку.
    Полиция остановила кортеж вице-президента УЕФА Григория Суркиса
    В Киеве полиция остановила кортеж Суркиса
    21:48 13.08.2015
    1072Патрульная полиция в Украине.
    Как отмечается, остановили кортеж полицейские из команды заместителя командира 3-го батальона патрульной полиции Киева Юрия Зозули, который ранее выписал штраф народному депутату Сергею Мельничуку.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Григорий Суркис переизбран вице-президентом УЕФА
    22:31 30.06.2015
    62
    Исполком определил места проведения финалов клубных турниров в 2017 году. Решающий матч Лиги чемпионов состоится на стадионе "Миллениум" (Кардифф, Уэльс), финал Лиги Европы на "Френдс Арена" (Стокгольм, Швеция).
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Суркис об участии Украины в ЧМ-2018: чемпионат может пройти и не в РФ
    00:17 29.06.2015
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    Как заявил вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ Григорий Суркис, Украине, прежде, чем принимать решение об участии в финальной стадии ЧМ-2018, следует пройти групповой этап.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Вице-президент УЕФА Суркис не исключил бойкота Украиной ЧМ-2018
    19:28 25.03.2015
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    Вице-президент УЕФА, почетный президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис не отрицает возможности бойкота Украиной ЧМ-2018 в России.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойский: генерал в войне за капитал, солдат в войне за мир
    13:40 25.03.2015
    10134Отставка Коломойского. Что дальше.
    Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
    Григорий Суркис
    Суркис и Шукер вошли в новый состав исполнительного комитета УЕФА
    16:23 24.03.2015
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    Во вторник в Вене был сформирован новый состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.
    Деньги
    Вернут ли олигархи Украине все, что взяли?
    16:31 16.03.2015
    1257
    На недавнем заседании профильной комиссии Верховной Рады совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский призвал пересмотреть итоги приватизации в Украине. И пообещал "весь мир насилия разрушить своею собственной рукой", "чтоб вор вернул нам все, что взял".
    Виталий Кварцяный и Игорь Коломойский на конгрессе ФФУ
    Коломойский, Суркис и Кварцяный на конгрессе ФФУ 
    15:33 06.03.2015
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    В Киеве состоялся внеочерендной отчетно-выборной конгресс Федерации футбола Украины. Его делегаты приняли отставку Анатолия Конькова и избрали нового президента ФФУ.
    Члены сборной Украины по биатлону
    Спорт за неделю: звездный час украинского биатлона и Коломойский в ФФУ
    17:25 06.02.2015
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    На прошедшей неделе женская сборная Украины по биатлону завоевала золотые медали на чемпионате Европы, а на полупустое кресло Председателя ФФУ метит Игорь Коломойский.
    Кортеж Григория Суркиса
    ГАИ оштрафовала водителя вице-президента УЕФА Суркиса 
    22:32 17.12.2014
    226
    Водитель Mercedes, на котором передвигается вице-президент УЕФА Григорий Суркис, оштрфован за езду по встречной полосе в Киеве.
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