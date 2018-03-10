Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
По информации президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, в Федерации футбола Украины нет данных о выдвижении Григория Суркиса от Украины коллективными членами ФФУ в руководящий орган УЕФА.
На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел накануне в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации. Григорий Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013 года.
Игорь и Григорий Суркисы проходят по делу компании "Енергомережа" как свидетели. НАБУ, в частности, располагает информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис давал указания главе правления "Енергомережа" Дмитрию Крючкову.
Катастрофическая ситуация, в которой оказалась Украина спустя два года после Майдана, коснулась и кармана самых богатых людей. Отказавшись содержать футбольные клубы, олигархи и политики медленно убивают спорт номер один в стране.
Украинские пользователи в большинстве своем в восторге от действий новой полиции в отношении Григория Суркиса и считают, что копы были недостаточно жесткими. Однако некоторые называют это "дешевым пиаром и показухой".
Исполком определил места проведения финалов клубных турниров в 2017 году. Решающий матч Лиги чемпионов состоится на стадионе "Миллениум" (Кардифф, Уэльс), финал Лиги Европы на "Френдс Арена" (Стокгольм, Швеция).
Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
На недавнем заседании профильной комиссии Верховной Рады совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский призвал пересмотреть итоги приватизации в Украине. И пообещал "весь мир насилия разрушить своею собственной рукой", "чтоб вор вернул нам все, что взял".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".