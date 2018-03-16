Миротворцы ООН. Самые известные миссии

Самыми старыми миротворческими операциями являются миссии на Ближнем Востоке, а также на границе Пакистана и Индии. Некоторые из них длятся с 1948 года и до сих пор.

Еще одной продолжительной миссией — с 1964 года по настоящее время — является операция ООН на Кипре.

Одной из самых массовых миссий была в странах бывшей Югославии с 1992-1995 годов.

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В последнее время идет дискуссия о введении миротворцев в Донбасс. Предполагаемая численность миссии колеблется от 20 до 25 тысяч человек.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что желание участвовать в миссии подтвердили Финляндия и Швеция. Свое подтверждение на участие дала и Португалия.

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