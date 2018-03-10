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Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник. Его самолет врезался в снегоуборочную машину, которой, по данным СК РФ, управлял пьяный водитель.