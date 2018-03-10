Как отмечает Межгосударственный авиационный комитет, экипаж самолета и руководитель смены аэродромной службы располагали информацией, своевременное использование которой позволило бы предотвратить авиационное происшествие.
Сообщается, что водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненков нетрезвом состоянии выехал на взлетно-посадочную полосу, где столкнулся с самолетом главы нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.
21-22 сентября у всех обвиняемых по делу истекают ранее установленные судом сроки содержания под стражей или домашнего ареста, сообщил руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олег Бабич.
При взлете из аэропорта "Внуково" погиб президент концернов Total Кристоф де Маржери. Эксперт научно-исследовательского центра Европы и Азии Бруно Дрвески считает, что эта гибель повлияет на всю французскую экономику.
Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник. Его самолет врезался в снегоуборочную машину, которой, по данным СК РФ, управлял пьяный водитель.
Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник. Его самолет врезался в снегоуборочную машину, которой, по данным СК РФ, управлял пьяный водитель.
Газовое партнерство между Россией и Европой вряд ли легко свернуть, однако Европа беспокоится о диверсификации поставок на фоне крымского кризиса, заявил агентству Рейтер глава подразделения Total Gas&Power Филипп Соке.
Правительство Кипра одобрило во вторник соглашение с французской энергетической компанией Total о разведке углеводородов на шельфе острова, заявил официальный представитель правительства Кипра Стефанос Стефану.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".