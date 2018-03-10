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    Total

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Президент французской компании Total Кристоф де Маржери
    МАК назвал причины авиакатастрофы, в которой погиб глава Total
    14:30 25.10.2016
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    Как отмечает Межгосударственный авиационный комитет, экипаж самолета и руководитель смены аэродромной службы располагали информацией, своевременное использование которой позволило бы предотвратить авиационное происшествие.
    Взрыв произошел на НПЗ компании Total во Франции
    Взрыв произошел на НПЗ компании Total во Франции
    21:45 24.10.2016
    182
    По информации французских СМИ, инцидент произошел во время проведения ремонтных работ на неотключенном газопроводе. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково.
    Снегоуборщик из Внуково признал вину в крушении самолета главы Total
    13:01 28.07.2016
    298
    Сообщается, что водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненков нетрезвом состоянии выехал на взлетно-посадочную полосу, где столкнулся с самолетом главы нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.
    Легкомоторный самолет Falcon разбился во Внуково. Архивное фото
    Обвиняемые в гибели главы Total де Маржери выйдут на свободу - газета
    02:28 19.09.2015
    72Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    21-22 сентября у всех обвиняемых по делу истекают ранее установленные судом сроки содержания под стражей или домашнего ареста, сообщил руководитель юридической службы Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) России Олег Бабич.
    British Petroleum. Архивное фото
    S&P ухудшило до негативного прогноз по рейтингам компаний Shell, Total и BP
    22:50 22.12.2014
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    Shell и Total сохранили рейтинг AA/A-1+, а BP - рейтинг A/A-1, но прогноз по всем трем был ухудшен до негативного, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе агентства.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин подписал указ о награждении посмертно главы Total орденом Почета
    16:21 01.11.2014
    103Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Главу компании Total Кристофа де Маржери наградили посмертно "за большой вклад в развитие российско-французских экономических и культурных связей".
    В Париже проводили в последний путь Кристофа де Маржери. Видео
    В Париже проводили в последний путь экс-главу Total 
    11:10 28.10.2014
    85Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Президент Франции вместе с ведущими политиками страны проводил в последний путь Кристофа де Маржери, бывшего главу нефтегазовой корпорации Total.
    Президент французской компании Total Кристоф де Маржери
    Похороны погибшего президента Total пройдут в понедельник
    13:54 23.10.2014
    75Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Церковный обряд прощания с де Маржери состоится в Париже, а похороны - на кладбище города Сен-Пэр-сюр-Мер, курортного местечка, где семья де Маржери владеет домом.
    Эксперт о гибели президента Total. Видео
    Гибель президента Total повлияет на всю экономику Франции 
    12:28 22.10.2014
    154Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    При взлете из аэропорта "Внуково" погиб президент концернов Total Кристоф де Маржери. Эксперт научно-исследовательского центра Европы и Азии Бруно Дрвески считает, что эта гибель повлияет на всю французскую экономику.
    Крушение самолета во Внуково
    Снегоуборщик из "Внуково" заявил, что выехал на ВПП по случайности
    08:57 22.10.2014
    256Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Водитель отметил, что когда потерял ориентир, то не заметил, как выехал на взлетную полосу.
    Total
    Руководство Total в среду может выбрать нового президента - СМИ
    08:31 22.10.2014
    47Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Помимо этого, на заседании может быть принято решение о разделении должностей главного исполнительного директора и председателя совета директоров компании.
    Кристоф де Маржери. Архивное фото
    В штаб-квартире Total почтят минутой молчания память главы компании
    13:52 21.10.2014
    128Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Минута молчания пройдет в штаб-квартире компании в 14:00.
    Крушение самолета во Внуково
    МАК уведомил Францию об авиакатастрофе во "Внуково"
    11:41 21.10.2014
    99Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    В ближайшее время французские специалисты прибудут в Москву для участия в расследовании.
    Крушение самолета во Внуково
    Дело возбудили во Франции по факту гибели во "Внуково" главы Total - СМИ
    11:24 21.10.2014
    105Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Дело возбуждено прокуратурой Парижа. Расследование поручено следственному отделу транспортной жандармерии.
    Крушение легкомоторного самолета Фалькон на аэродроме во Внуково. Видео
    Самолет главы Total полностью сгорел во "Внуково" 
    10:38 21.10.2014
    436Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник. Его самолет врезался в снегоуборочную машину, которой, по данным СК РФ, управлял пьяный водитель.
    Крушение самолета во Внуково
    Путин выразил соболезнования Олланду после гибели во "Внуково" главы Total
    10:14 21.10.2014
    334Крушение самолета в аэропорту "Внуково"
    Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из московского аэропорта "Внуково" в ночь на вторник. Его самолет врезался в снегоуборочную машину, которой, по данным СК РФ, управлял пьяный водитель.
    Крым
    Total пока не рассматривает возможность работы в Крыму
    11:58 22.04.2014
    14Присоединение Крыма к РФ
    Французская нефтегазовая компания Total пока не рассматривает возможность разработки углеводородных запасов Украины и Крыма, сообщил президент по разведке и добыче Total Ив-Луи Дарикарер.
    Газовая компрессорная станция
    Газовое партнерство между РФ и ЕС нелегко свернуть - Total Gas&Power
    20:14 24.03.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Газовое партнерство между Россией и Европой вряд ли легко свернуть, однако Европа беспокоится о диверсификации поставок на фоне крымского кризиса, заявил агентству Рейтер глава подразделения Total Gas&Power Филипп Соке.
    Буровая платформа
    Кипр отдал два участка шельфа Total для разведки месторождений
    17:54 05.02.2013
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    Правительство Кипра одобрило во вторник соглашение с французской энергетической компанией Total о разведке углеводородов на шельфе острова, заявил официальный представитель правительства Кипра Стефанос Стефану.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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