По словам бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, экс-министр экономики Макрон одержал победу в гонке за президентское кресло не благодаря своей предвыборной программе, а потому что в отличие от Франсуа Олланда "занимался политикой".
По словам лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, Макрон прошел во второй тур "словно по ковру из розовых лепестков", при практически единогласной и постоянной поддержке всех французских СМИ, элит, профсоюзных организаций и объединений предпринимателей.
Объявление, появившееся на странице в Facebook Франсуа Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. Авторы шуточного приглашения известны.
По словам Петра Порошенко, в начале следующей недели он проведет телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелы Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в ходе которых обсудит "активизацию процессов в минском формате".
На встрече в Версале лидеры четырех стран Европы обсудили ключевые проблемы Евросоюза и уделили особое внимание "развитию обороны". Одновременно ЕС одобрил создание центра для военных небоевых операций за рубежом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".