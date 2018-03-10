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    Франсуа Олланд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 779
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    Мануэль Вальс. Архивное фото
    Вальс назвал Олланда и Макрона "подлецами"
    04:20 14.05.2017
    512Макрон - новый президент Франции
    По словам бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, экс-министр экономики Макрон одержал победу в гонке за президентское кресло не благодаря своей предвыборной программе, а потому что в отличие от Франсуа Олланда "занимался политикой".
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд в последнем официальном выступлении допустил ошибку
    14:28 10.05.2017
    298
    Сообщается, что выступление Франсуа Олланда, в котором он допустил досадную ошибку, прошло на церемонии памяти, посвященной отмене рабства.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд сообщил, когда передаст полномочия Макрону
    13:09 08.05.2017
    210Макрон - новый президент Франции
    Президент Фаранции Франсуа Олланд сообщил, что передает полномочия новоизбранному главе страны 14 мая, когда истекает мандат самого Олланда.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд проголосовал на выборах президента Франции
    11:45 07.05.2017
    54Макрон - новый президент Франции
    Уходящий глава государства приехал на участок в хорошем настроении, охотно общался с собравшимися избирателями, а также позировал фотографам.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель поблагодарила Олланда за сотрудничество в "нормандском формате"
    19:30 29.04.2017
    82Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    По словам Меркель, она успешно работала с Франсуа Олландом, осуществляла с ним большие проекты, в том числе исполняя обязанности в рамках нормандского формата.
    Президент Франции Франсуа Олланд выступает на саммите Европейского Союза в Брюсселе
    Олланд призвал правительство "сделать все", чтобы Ле Пен проиграла выборы
    18:01 26.04.2017
    291Макрон - новый президент Франции
    Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль заявил, что Эммануэль Макрон, скорее всего, одержит верх на президентских выборах, однако вопросы вызывает то, с каким именно "счетом".
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Ле Пен: Макрон при поддержке Олланда шел "словно по ковру из лепестков роз"
    22:49 24.04.2017
    297Макрон - новый президент Франции
    По словам лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, Макрон прошел во второй тур "словно по ковру из розовых лепестков", при практически единогласной и постоянной поддержке всех французских СМИ, элит, профсоюзных организаций и объединений предпринимателей.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд будет голосовать за Макрона во туре выборов во Франции
    17:32 24.04.2017
    96Макрон - новый президент Франции
    По словам действующего президента Франции Франсуа Олланда, присутствие главы "Национального Фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов "несет риск для страны".
    Первый тур президентских выборов во Франции
    Олланд проголосовал на выборах и получил подарок
    12:21 23.04.2017
    133Макрон - новый президент Франции
    Едва президент опустил бюллетень в урну, к нему подошла пожилая женщина, подарившая ему подарок в желтой оберточной бумаге и открытку в конверте.
    Франсуа Олланд
    Атака на полицейских в Париже носила террористический характер - Олланд
    05:46 21.04.2017
    323ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    Президент Франции заявил, что в пятницу утром созовет совет безопасности. По его словам, при перестрелке погиб один полицейский, два ранены. Ранения также получила проходившая мимо женщина.
    Вторая встреча Петра Порошенко, Владимира Путина и лидеров ЕС в Милане. Архивное фото
    Лидеры "нормандской четверки" обсудили будущий формат - Кремль
    02:59 18.04.2017
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    Согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры "нормандской четверки" выразили надежду, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции.
    Встреча нормандской четверки в Минске. Архивное фото
    "Нормандская четверка" сделала заявление по пленным в Донбассе
    02:33 18.04.2017
    709Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Пресс-служба Кремля сообщает, что лидеры "нормандской четверки" призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех".
    Переговоры нормандской четверки в Париже. Архивное фото
    Порошенко обсудил с Меркель, Олландом и Путиным перемирие в Донбассе
    01:16 18.04.2017
    729Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Пресс-служба Кремля сообщает, что Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин подчеркнули важность достигнутого пасхального перемирия на востоке Украины.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    Олланд раскритиковал блокирование РФ резолюции по Сирии
    00:09 13.04.2017
    338Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Президент Франции заявил, что "Россия берет на себя тяжелую ответственность за то, что систематически оказывает сопротивление многостороннему подходу для решения сирийского вопроса".
    Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель на переговорах в Минске
    Порошенко пожаловался Меркель и Олланду на продолжающиеся обстрелы в Донбассе
    12:08 03.04.2017
    414Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Порошенко заявил о продолжении обстрелов в регионе "с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля".
    Петр Порошенко
    Порошенко провел телефонный разговор с Меркель и Олландом
    11:45 03.04.2017
    247
    Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко поговорил по телефону с канцлером Германии и президентом Франции. О чем шел разговор, не уточняется.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    В Facebook Олланда разместили приглашение на вечеринку по случаю его ухода
    06:59 31.03.2017
    67
    Объявление, появившееся на странице в Facebook Франсуа Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. Авторы шуточного приглашения известны.
    Президент Украины Петр Порошенко и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в Валлетте
    Порошенко сообщил, о чем на следующей неделе поговорит с Меркель и Олландом
    01:40 31.03.2017
    182"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    По словам Петра Порошенко, в начале следующей недели он проведет телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелы Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в ходе которых обсудит "активизацию процессов в минском формате".
    Флаг Евросоюза
    В Версале проговорили "Европу разных скоростей" на фоне раскола ЕС
    11:21 08.03.2017
    14339Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    На встрече в Версале лидеры четырех стран Европы обсудили ключевые проблемы Евросоюза и уделили особое внимание "развитию обороны". Одновременно ЕС одобрил создание центра для военных небоевых операций за рубежом.
    Выступление Франсуа Олланда, во время которого прозвучал выстрел
    Выстрел снайпера во время выступления Олланда 
    22:23 28.02.2017
    1648
    Инцидент произошел во вторник. По данным местных СМИ, выстрелило оружие жандарма, несущего службу снаружи шатра, в котором выступал президент Франции Франсуа Олланд.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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