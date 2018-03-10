Карикатура с несущими нацистские флаги людьми, затопленными водой, высмеивала не жертв наводнения в Техасе, а сторонников превосходства белой расы, заявили во французском сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo в ответ на масштабную критику.
На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
Страх перед террором изменил повседневный образ жизни в Европе, пишут мировые СМИ. Если бы различные теракты не получили такого большого освещения в СМИ, смогли бы террористы достичь своей основной цели — посеять рознь среди европейцев?
Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, по ее данным, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам
На карикатуре изображены женщины, убегающие от двух мужчин. В верхнем левом углу изображено тело утонувшего мальчика. Надпись сверху изображения гласит: "Каким бы стал Айлан, если бы вырос?", а внизу дан ответ: "Любителем трогать ягодицы в Германии".
Президент Франции Франсуа Олланд, принимая участие в торжественной церемонии в Префектуре полиции Парижа, отдал дань памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции и служб безопасности.
Ватиканская ежедневная газета Osservatore Romano раскритиковала французское сатирическое издание Charlie Hebdo за изображение на обложке нового еженедельника Бога в виде убийцы с автоматом Калашникова, передает агентство Рейтер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".