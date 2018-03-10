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    Charlie Hebdo

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 70
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    Издание Charlie Hebdo. Архивное фото
    Charlie Hebdo снова оправдывается за свою карикатуру
    12:35 07.09.2017
    167В Украину движется смертельный ураган
    Карикатура с несущими нацистские флаги людьми, затопленными водой, высмеивала не жертв наводнения в Техасе, а сторонников превосходства белой расы, заявили во французском сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo в ответ на масштабную критику.
    Последствия урагана в Техасе
    Charlie Hebdo опубликовал "благодарную" карикатуру на потоп в Техасе
    00:54 30.08.2017
    336В Украину движется смертельный ураган
    На карикатуре, открывающей свежий выпуск скандального журнала, нарисованы восемь флагов Третьего рейха - красных полотнищ, на которых в белом круге изображены чёрные свастики.
    Новый выпуск журнала Charlie Hebdo во Франции
    Атака в Барселоне. Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт
    12:47 22.08.2017
    688Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На страницах сатирического еженедельника появился рисунок с белым фургоном, рядом с которым изображен тореадор, а в шины и крышу автомобиля воткнуты шпага и пики.
    Обезглавленная Мэй: Charlie Hebdo шутит про теракт в Лондоне
    Обезглавленная Мэй: Charlie Hebdo "шутит" про теракт в Лондоне
    13:06 07.06.2017
    260Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Крупным планом на обложке выпуска запечатлена Мэй в строгом синем костюме, при этом свою отрубленную голову премьер держит в руках. Карикатура озаглавлена "Мультикультурализм по-британски".
    Предвыборная карикатура Charlie Hebdo: пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен
    Новая карикатура Charlie Hebdo: Макрон-пудель и Ле Пен-бульдог
    17:11 06.05.2017
    386Макрон - новый президент Франции
    На рисунке изображен Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, остриженного "под льва". Рядом с ним - маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата - Марин Ле Пен.
    Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Трампа
    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа
    19:35 08.04.2017
    535Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    На рисунке изображен Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них - ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.
    Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
    Опубликована вторая карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154
    16:38 29.12.2016
    1212Крушение Ту-154. Расследование
    Ранее была появилась карикатура, изображающая падающий самолет, из которого доносится протяжный звук "а". "Репертуар военного хора Красной армии расширяется", - говорится в подписи к картинке.
    Похороны карикатуриста журнала Charlie Hebdo Бернара Верляка
    Ликвидирован причастный к атаке на Charlie Hebdo боевик ИГ - СМИ
    00:54 10.12.2016
    70Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Бубакер эль Хаким (Boubaker el Hakim) был ликвидирован в конце ноября в Ракке. Как сообщили источники в сфере обороны США, боевик участвовал в планировании атаки на Charlie Hebdo.
    Мужчина читает последний выпуск французского еженедельника Charlie Hebdo
    Charlie Hebdo получил угрозы о новом теракте во Франции - СМИ
    15:36 12.08.2016
    123
    Сообщается, что журнал Charlie Hebdo обратился в суд накануне, получив угрозу о новом теракте на своей странице в социальной сети Facebook после выхода в среду свежего номера издания.
    Мужчина читает последний выпуск французского еженедельника Charlie Hebdo
    Родственник атаковавших Charlie Hebdo террористов пытался вступить в ИГ
    14:51 07.08.2016
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    По информации СМИ, родственник братьев Куаши, совершивших нападение на редакцию Charlie Hebdo в январе 2015 года, намеревался вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство".
    Траур в Ницце
    Aftenposten: как теракты на глазах меняют Европу
    17:10 26.07.2016
    747Кровавый вторник: Япония, Франция, Азербайджан
    Страх перед террором изменил повседневный образ жизни в Европе, пишут мировые СМИ. Если бы различные теракты не получили такого большого освещения в СМИ, смогли бы террористы достичь своей основной цели — посеять рознь среди европейцев?
    Карикатура Charlie Hebdo на референдум в Великобритании
    Charlie Hebdo обнародовал карикатуры на Brexit с участием королевы
    17:44 25.06.2016
    538
    На одной из карикатур мужчина, направляясь от женщины в платье с символикой Европейского союза к женщине, похожей на Елизавету II, говорит: "Я возвращаюсь к маме!"
    Выпуск журнала Charlie Hebdo во Франции. Архивное фото
    Charlie Hebdo изобразил победителей Евровидения в виде поющих свиней
    10:01 20.05.2016
    1064Без России: старт Евровидения в Киеве.
    На черно-белом рисунке в Charlie Hebdo изображены две одинаковые свиньи, которые, предположительно, поют песни. Карикатура скандального издания вызвала бурную реакцию в соцсетях.
    Карикатура Charlie Hebdo на панамские оффшоры
    Je Suis Panama: Charlie Hebdo обнародовал карикатуру на панамские оффшоры
    12:12 05.04.2016
    588"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала ранее документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, по ее данным, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам
    Дань памяти жертвам теракта в Брюсселе
    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракты в Брюсселе
    10:44 24.03.2016
    556Стрельба в немецком кинотеатре
    Как отмечается, на рисунке изображены трое подозреваемых, везущих тележки с вещами в аэропорту. Картинка повторяет кадр с записи камер наблюдения, который был обнародован ранее следствием.
    Карикатура Charlie Hebdo
    Twitter не согласился блокировать в РФ аккаунт журнала Charlie Hebdo - СМИ
    02:12 21.01.2016
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    Вопрос о блокировке аккаунтов, в том числе Charlie Hebdo, с запрещенной по решению суда информацией, обсуждался на встрече главы Роскомнадзора Александра Жарова и представителей Twitter.
    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную нападениям на женщин в Кельне
    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную нападениям на женщин в Кельне – СМИ
    22:14 13.01.2016
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    На карикатуре изображены женщины, убегающие от двух мужчин. В верхнем левом углу изображено тело утонувшего мальчика. Надпись сверху изображения гласит: "Каким бы стал Айлан, если бы вырос?", а внизу дан ответ: "Любителем трогать ягодицы в Германии".
    Олланд: террористическая угроза сохраняется. Видео
    Олланд: террористическая угроза сохраняется 
    03:41 08.01.2016
    47Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Президент Франции Франсуа Олланд, принимая участие в торжественной церемонии в Префектуре полиции Парижа, отдал дань памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции и служб безопасности.
    Во Франции вспоминают жертв террористов, напавших на редакцию журнала Charlie Hebdo
    Сегодня исполняется год со дня теракта в Charlie Hebdo
    07:01 07.01.2016
    89Франция: террор нарастает
    Седьмого января 2015 года двое злоумышленников ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по сотрудникам журнала. Погибли 12 человек, нападавшим удалось скрыться с места происшествия.
    Газета Ватикана осудила обложку выпуска Charlie Hebdo в годовщину нападения на редакцию
    Газета Ватикана осудила обложку выпуска Charlie Hebdo 
    16:13 06.01.2016
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    Ватиканская ежедневная газета Osservatore Romano раскритиковала французское сатирическое издание Charlie Hebdo за изображение на обложке нового еженедельника Бога в виде убийцы с автоматом Калашникова, передает агентство Рейтер.
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