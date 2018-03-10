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    Кабул (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 179
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    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    Число жертв взрыва в Кабуле возросло - СМИ
    09:43 24.02.2018
    75
    В пресс-службе МВД Афганистана уточнили, что в результате подрыва смертника в столичном районе Шаш Дарак, погибли три человека.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы
    07:09 24.02.2018
    67
    В результате взрыва, который прогремел в Кабуле, один погибший и шестеро раненых. Подрыв осуществил смертник.
    Силы безопасности Афганистана
    СМИ сообщают об интенсивной перестрелке в районе военной академии в Кабуле
    05:27 29.01.2018
    158Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    По информации СМИ, утром в понедельник группа неизвестных напала на Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.
    На месте взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле. Архивное фото
    Теракт в центре Кабула: число жертв превысило сотню
    13:57 28.01.2018
    83Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.
    На месте взрыва в Кабуле
    Главное в мире: теракт в Кабуле, гнев Израиля, буйство Сены
    12:52 28.01.2018
    253
    Мировые СМИ обсуждают страшный теракт в столице Афганистана, конфликт Польши и Израиля, а также возможное затопление Парижа.
    Теракт в Кабуле
    Хроника 27 января: теракт в Кабуле, победы Земана и Усика, исключение Кивы
    10:43 28.01.2018
    695
    Мощный взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Число пострадавших возросло до ста погибших.
    На месте взрыва в Кабуле
    Страшный теракт в Афганистане. В стране объявили национальный траур
    10:05 28.01.2018
    802
    По последним данным министерства здравоохранения страны, при теракте 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".
    Последствия взрыва в Кабуле
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых 
    17:15 27.01.2018
    320
    Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    Теракт в Кабуле. Число погибших при взрыве возросло
    12:12 27.01.2018
    96
    Сообщается, что в результате взрыва в дипломатическом квартале столицы Афганистана 17 человек погибли, еще 110 получили ранения.
    В морге Борисполя провели закрытую траурную церемонию по погибшим в Кабуле украинцам
    Траурная церемония по погибшим в Кабуле украинцам прошла в морге Борисполя 
    08:57 25.01.2018
    250Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Траурным спецрейсом в Киев доставили и тела семерых погибших в Кабуле украинцев. С официальными почестями их провожали в Афганистане.
    Аэропорт Борисполь. Архивное фото
    Тела украинцев, погибших в Кабуле, доставлены на родину
    17:35 24.01.2018
    122Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Самолет с телами жертв кровавого теракта в Кабуле уже прибыл в Украину.
    Теракт в Кабуле, в результате которого погибли граждане Украины
    Теракт в Кабуле. МИД уточнил информацию о репатриации тел украинцев
    03:42 23.01.2018
    234Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца проинформировала, что на данный момент подтверждена гибель семи граждан Украины: "пять мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air".
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле. На предложение мира талибы всегда отвечают войной
    18:30 22.01.2018
    291Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    По словам Евгения Добряка, правительство Афганистана совершенно неспособно контролировать ситуацию в государстве, и одна из причин этому — малограмотность населения.
    Теракт в Кабуле
    "Ворвались и начали расстреливать". Гибель украинцев в Кабуле, детали
    15:10 22.01.2018
    2933Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    В результате атаки боевиков в отеле Intercontinental Hotel погибли граждане Украины, которые работали в различных авиакомпаниях. Подробнее о трагедии — в обзоре РИА Новости Украина.
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле. Идентифицированы тела всех погибших украинцев
    14:47 22.01.2018
    539Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Дипломат сообщил, что тела погибших будут доставлены в Украину спецрейсом авиакомпании "Украинские крылья". Также, по его словам, 19 спасшихся во время теракта в Кабуле украинцев в ближайшие дни вернутся на родину.
    Авиадиспетчер Тарас Куринный, спасенный в Кабуле
    Смертельная атака в Кабуле. Стало известно, сколько выжило украинцев
    11:50 22.01.2018
    909Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Все спасенные находятся в безопасном месте на одной из баз "союзников" Украины в Кабуле. Тела убитых украинцев будут отправлять в Украину с помощью авиации государств-союзников.
    Одна из погибших в Кабуле украинок
    "Ночь кошмара!" В сети показали погибших в Кабуле украинцев
    09:32 22.01.2018
    16370Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Киевлянка Татьяна Иванютина показала двух погибших бортпроводниц - Екатерину Пасенчук и Ирину Медичеву. В комментариях к этому посту выложили снимок еще одного погибшего украинца - Романа Власова.
    Ангела Меркель, Петр Порошенко и Владимир Путин. Архивное фото
    Хроника 21 января: тайные встречи Порошенко и Путина, гибель украинцев в Кабуле
    09:25 22.01.2018
    2139
    Накануне стало известно, что экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко, в АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным, при нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании.
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Теракт в Кабуле. Число жертв среди украинцев возросло – посол
    09:14 22.01.2018
    816Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле, сообщил в понедельник посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.
    Атака на отель в Кабуле
    Нападение на отель. В Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании
    03:44 22.01.2018
    888Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Директор компании "Украинские крылья" Владимир Костенко сообщил, что афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов. Один из погибших - уроженец Первомайского Харьковской области.
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    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    Число жертв взрыва в Кабуле возросло - СМИ
    09:43 24.02.2018
    75
    В пресс-службе МВД Афганистана уточнили, что в результате подрыва смертника в столичном районе Шаш Дарак, погибли три человека.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы
    07:09 24.02.2018
    67
    В результате взрыва, который прогремел в Кабуле, один погибший и шестеро раненых. Подрыв осуществил смертник.
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