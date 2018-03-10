Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
Дипломат сообщил, что тела погибших будут доставлены в Украину спецрейсом авиакомпании "Украинские крылья". Также, по его словам, 19 спасшихся во время теракта в Кабуле украинцев в ближайшие дни вернутся на родину.
Накануне стало известно, что экс-глава Службы внешней разведки допустил утечку переговоров Порошенко, в АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным, при нападении на отель в Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали по меньшей мере 24 человека. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.
Заминированный грузовик взорвался в полночь понедельника у отеля Northgate в Кабуле, после чего четыре человека начали атаковать здание. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв у отеля.
В столице группа неизвестных людей в масках разгромила палаточный городок протестующих против застройки озера Утиное на улице Здолбуновской. Группа мужчин в бронежилетах приехала к протестующим на камуфлированных машинах со знаками "Майдан" и автобусах.
Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
Взрыв на кладбище во время похорон сына одного из представителей власти в Кабуле совершили трое смертников. По последним данным, жертвами террористической атаки стали 20 человек, ещё 87 получили ранения.
Число жертв в результате нападения боевиков на больницу в столице Афганистана увеличилось до трех человек, пострадавших - до 54, передает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.
Террорист-смертник в среду утром привел в действие взрывное устройство в районе Пагман в столице Афганистана Кабуле. Его целью стал автомобиль с сотрудниками апелляционного суда. Жертвами нападения стали десять человек, еще четверо получили ранения.
Число пострадавших при взрыве в центре столицы Афганистана Кабуле превысило 200, семь человек погибли. Причиной взрыва стал заминированный автомобиль, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Афганистане.
Мощный взрыв прогремел в среду напротив здания посольства России в Кабуле. Как сообщили в российском МИДе, пострадавших среди его сотрудников нет, а самому зданию причинен незначительный ущерб. Посольство усилило меры безопасности.
Взрыв прогремел в пятницу у главного входа полицейской академии в Кабуле. По данным агентства Рейтер, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, предположительно, одетый в полицейскую форму.