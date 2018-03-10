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Террорист-смертник в среду утром привел в действие взрывное устройство в районе Пагман в столице Афганистана Кабуле. Его целью стал автомобиль с сотрудниками апелляционного суда. Жертвами нападения стали десять человек, еще четверо получили ранения.