Удивительно, что заявления будто "кто-то меня потрогал за коленку" или "он пригласил меня на обед, увидев мое фото" получают больше внимания прессы и политики, считает политический эксперт Родни Аткинсон.
Ранее СМИ сообщали, что согласно информации источников в Букингемском дворце, королева сказала своим родным следующее: если она доживет до 95 лет, то уступит место Чарльзу посредством Акта о регентстве.
Владимир Гройсман во вторник прибыл с визитом в Хорватию, Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, а на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека.
Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники.
Осенью Тереза Мэй нанесла визит королеве, и во время личной беседы придерживалась позиции "Brexit означает Brexit", не вдаваясь в детали, в то время как Елизавета II рассчитывала получить больше информации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".