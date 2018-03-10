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    Елизавета II

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 80
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    Внучка королевы Великобритании Елизаветы Второй Зара Тиндалл
    Внучка королевы Елизаветы II ждет второго ребенка
    17:34 05.01.2018
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    Ребенок Зары Тиндалл, в девичестве Филлипс, родится летом 2018 года, малыш станет седьмым правнуком королевы Елизаветы II.
    Мохаммед Фарах (Великобритания) во время финиша в финальном забеге на 5000 метров. Архивное фото
    Четырехкратный олимпийский чемпион стал рыцарем
    19:00 14.11.2017
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    Королева Елизавета Вторая посвятила четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в рыцари, церемония состоялась в в Букингемском дворце в Лондоне.
    Статуя Боадицея и её дочери возле Вестминстерского дворца в Лондоне
    На виду у королевы. Набирает обороты секс-скандал в британском парламенте
    08:47 06.11.2017
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    Удивительно, что заявления будто "кто-то меня потрогал за коленку" или "он пригласил меня на обед, увидев мое фото" получают больше внимания прессы и политики, считает политический эксперт Родни Аткинсон.
    Королева Елизавета II в Палате лордов
    Елизавета II не уступит трон принцу Чарльзу
    09:51 20.08.2017
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    Ранее СМИ сообщали, что согласно информации источников в Букингемском дворце, королева сказала своим родным следующее: если она доживет до 95 лет, то уступит место Чарльзу посредством Акта о регентстве.
    Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
    Британская королева устроила вечеринку под песни группы ABBA - СМИ
    08:35 13.08.2017
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    По информации британских СМИ, Королева Великобритании Елизавета II имеет любимую песню в репертуаре группы ABB - это Dancing Queen.
    Пони попытался съесть букет королевы Елизаветы II
    Пони попытался съесть букет королевы Елизаветы II 
    12:28 07.07.2017
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    Забавный случай произошел с королевой Великобритании Елизаветой II во время посещения замка Стерлинг в Шотландии.
    Королева Великобритании Елизавета II
    В Европе пытаются понять тайный знак шляпки Елизаветы II
    22:11 21.06.2017
    675
    Внимательные зрители обратили внимание, что синяя шляпа королевы, украшенная желтыми цветочками, поразительно похожа на флаг Евросоюза с желтыми звездами на синем фоне.
    В Лондоне на церемонии в честь дня рождения Елизаветы II гвардейцы упали в обморок
    На церемонии в честь дня рождения Елизаветы II гвардейцы упали в обморок
    19:43 17.06.2017
    974
    Как сообщается, во время парада в Лондоне температура воздуха поднялась до 27 градусов тепла, что является очень высоким показателем для этой местности. Пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары.
    Гройсман почтил память жертв Хорватской войны за независимость
    Фотоитоги 13 июня: Гройсман в Хорватии, чемпионат Европы по прыжкам в воду, ДТП на трассе Киев-Чоп 
    18:23 13.06.2017
    112
    Владимир Гройсман во вторник прибыл с визитом в Хорватию, Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, а на трассе Киев-Чоп возле села Надетычи Николаевского района во вторник утром произошло ДТП, в котором погибли три человека.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Тереза Мэй попросила королеву о роспуске британского парламента
    17:54 03.05.2017
    110
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что через 36 дней страна выберет новое правительство и нового премьер-министра.
    Букингемский дворец
    Королева Британии ищет "взбивателя подушек" за 22 тыс фунтов в год
    12:46 01.04.2017
    250
    Согласно информации, идеальным кандидатом станет эксперт по машинной и ручной строчке с обширным опытом, выдающимися практическими навыками и умением выдерживать дед-лайн.
    Королева Великобритании Елизавета. Архивное фото
    В понедельник Елизавета Вторая отметит 65-летие своего правления
    04:30 06.02.2017
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    В соответствии с традицией, круглая дата будет ознаменована артиллерийским салютом в Грин-парке и коротким выступлением оркестра Королевской артиллерии.
    Королева Великобритании Елизавета II
    Королева Британии впервые после болезни появилась на публике
    14:23 08.01.2017
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    Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники.
    Королева Великобритании Елизавета II
    Охранник едва не застрелил Елизавету II во время ночной прогулки – СМИ
    14:11 05.01.2017
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    СМИ не сообщают, когда именно произошел инцидент, который мог привести к плачевным последствиям. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.
    Тереза Мэй
    Тереза Мэй "разочаровала" Елизавету II из-за планов по Brexit - СМИ
    09:36 23.12.2016
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    Осенью Тереза Мэй нанесла визит королеве, и во время личной беседы придерживалась позиции "Brexit означает Brexit", не вдаваясь в детали, в то время как Елизавета II рассчитывала получить больше информации.
    Королева Великобритании Елизавета посетила супермаркет
    Королева Елизавета посетила супермаркет 
    21:27 29.10.2016
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    Королева пообщалась с директором по маркетингу магазина и погуляла среди прилавков, обратив особое внимание на молочную продукцию и цветочную лавку.
    Королева Великобритании Елизавета II
    Королева Великобритании съязвила, что "все еще жива"
    07:51 28.06.2016
    599Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Заместитель первого министра Северной Ирландии Мартин Макгиннесс спросил у королевы: "Здравствуйте, как поживаете?". "В любом случае, я еще жива. Ха", - ответила Елизавета II.
    Карикатура Charlie Hebdo на референдум в Великобритании
    Charlie Hebdo обнародовал карикатуры на Brexit с участием королевы
    17:44 25.06.2016
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    На одной из карикатур мужчина, направляясь от женщины в платье с символикой Европейского союза к женщине, похожей на Елизавету II, говорит: "Я возвращаюсь к маме!"
    Елизавета II присвоила рыцарское звание певцу Роду Стюарту
    Елизавета II присвоила рыцарское звание Роду Стюарту 
    13:23 11.06.2016
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    Королева Великобритании Елизавета II присвоила британскому певцу Роду Стюарту почетный титул рыцаря-бакалавра ордена Британской империи, говорится в сообщении правительства.
    Благодарственный молебен в честь королевы Елизаветы ІІ
    Благодарственный молебен в честь Елизаветы ІІ 
    10:04 11.06.2016
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    Торжества прошли в соборе Святого Павла, где присутствовали многие высокопоставленные лица Великобритании, в том числе премьер-министр Дэвид Кэмерон с супругой.
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