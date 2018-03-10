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    Европол

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Петр Порошенко подписывает закон
    Порошенко одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европолом
    15:33 26.07.2017
    62
    Документ о ратификации расширит сотрудничество между Украиной и Европолом с целью поддержки Украины и стран-членов ЕС в сфере противодействия и борьбы с организованной преступностью.
    Европол задержал 66 человек в рамках мясного скандала
    "Мясной скандал": Европол задержал 66 человек
    18:08 16.07.2017
    1019
    Задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке.
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    Исполнители глобальной кибератаки получили более 42 тыс долларов - СМИ
    04:55 15.05.2017
    208
    Силовые структуры Европола продолжают осуществлять наблюдение за тремя онлайн-счетами, куда жертвы хакерской атаки отправили деньги в виде биткоинов.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    Миллионы компьютеров до сих пор уязвимы для вируса WannaCry - СМИ
    00:50 15.05.2017
    293
    По информации СМИ, представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    Глава Европола предупредил о новой волне кибератак - СМИ
    18:32 14.05.2017
    146
    Согласно информации, количество пострадавших растет. Как заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, "вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром".
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Онищук: отмывание денег - проблема номер один в Украине
    20:04 15.12.2016
    86
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" пояснил, почему для Украины было важно подписать соглашение о сотрудничестве с Европолом.
    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Европол поможет Украине бороться с незаконной миграцией - эксперт
    18:30 15.12.2016
    211
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" рассказал о перспективах сотрудничества с Европолом и заявил, что отмывание денег — проблема номер один в Украине.
    Арсен Аваков подписал соглашение о сотрудничестве с Европолом
    Аваков от имени МВД подписал соглашение о сотрудничестве с Европолом
    09:51 15.12.2016
    115
    В МВД уточнили, что заключение соглашения даст возможность украинским правоохранителям участвовать в совместных полицейских мероприятиях вместе с европейскими коллегами, осуществлять обмен и анализ оперативной информации и устанавливать местонахождение преступников.
    Полицейский во Франции
    Франция остается главной целью террористов в Европе - европол
    13:06 02.12.2016
    55
    В докладе европола отмечается, что террористы выбрали Францию, так как эта страна стала главынм носителем европейских ценностей демократии, а также свободы, прав человека.
    Полиция Франции
    Европол предупредил об угрозе новых терактов в ЕС
    12:39 02.12.2016
    73
    В докладе Европола отмечается, что организаторами терактов могут стать не только боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), но и других радикальных группировок - "Аль-Каиды" и "Джебхат ан-Нусры".
    Здание Интерпола
    Произошла утечка данных Европола по расследованиям против террористов
    11:55 30.11.2016
    124
    Как сообщается, в файлах Европола была информация по 54 различным расследованиям, в том числе имена, номера телефонов подозреваемых. В ведомстве назвали утечку масштабной.
    Хакерская атака
    МВД РФ: Интерпол и Европол усилят связь для блокировки экстремистского контента
    20:07 30.09.2016
    60
    По информации пресс-службы МВД РФ, Интерпол и Европол направили дополнительные ресурсы на борьбу с экстремистским контентом, в штаб-квартире Европола в Гааге функционирует подразделение по отслеживанию террористических и экстремистских сайтов.
    Лагерь беженцев на границе Греции и Македонии
    Эксперты Европола в Греции выявят терррористов среди беженцев
    11:09 15.08.2016
    66
    Сообщается, что команда из 30 европейских экспертов прибудет в Афины 20 августа и отправится в лагеря для беженцев, на территории Греции находятся около 60 тысяч просителей убежища.
    Мигранты
    Более 10 тыс детей-мигрантов пропали в Европе за 2 года – Европол
    18:03 31.01.2016
    403Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно информации, многие из пропавших детей могли попасть в руки преступных сетей, которые организуют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
    Импровизированный мемориал в честь жертв терактов в Париже
    Европол предложил помощь Франции в расследовании терактов
    18:26 15.11.2015
    76Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Европол задействовал команду реагирования в чрезвычайных ситуациях, которая следит за ситуацией после терактов, на случай, если французские власти запросят их помощь в этом отношении.
    Наручники
    За попытку провезти в ЕС 20 т марихуаны на $231 млн арестованы 10 сирийцев
    01:42 18.10.2015
    123
    Торговое судно "Юпитер" под флагом островов Кука было задержано в Средиземном море итальянской и французской полицией, которые отвечают за безопасность границ в итальянском регионе Сардиния и базируются в порту Кальяри.
    Сотрудники французской полиции. Архивное фото
    Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержаны пятеро россиян
    15:20 20.01.2015
    224Франция: террор нарастает
    По информации СМИ, задержанные - выходцы из Северного Кавказа, их подозревают в подготовке теракта.
    Боевики
    Около 5000 европейцев вступили в ряды боевиков-экстремистов - глава Europol
    22:20 13.01.2015
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    По словам Роба Уэйнрайта, "речь идет о 3000-5000 гражданах ЕС".
    Спецоперация полиции под Парижем
    Европол предупредил страны Европы об угрозе теракта до 17 января
    22:06 13.01.2015
    97
    Сообщается, что "террористическое нападение готовят четыре или пять исламистов в европейской стране".
    Футбол
    Европол подозревает договорной характер в 380 футбольных матчах
    13:33 04.02.2013
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    Европол заявил, что раскрыл организованный преступный синдикат, базирующийся в Азии, который управлял и координировал преступные каналы по всей Европе.
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