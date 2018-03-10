Задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке.
Согласно информации, количество пострадавших растет. Как заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, "вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром".
В МВД уточнили, что заключение соглашения даст возможность украинским правоохранителям участвовать в совместных полицейских мероприятиях вместе с европейскими коллегами, осуществлять обмен и анализ оперативной информации и устанавливать местонахождение преступников.
В докладе Европола отмечается, что организаторами терактов могут стать не только боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), но и других радикальных группировок - "Аль-Каиды" и "Джебхат ан-Нусры".
По информации пресс-службы МВД РФ, Интерпол и Европол направили дополнительные ресурсы на борьбу с экстремистским контентом, в штаб-квартире Европола в Гааге функционирует подразделение по отслеживанию террористических и экстремистских сайтов.
Торговое судно "Юпитер" под флагом островов Кука было задержано в Средиземном море итальянской и французской полицией, которые отвечают за безопасность границ в итальянском регионе Сардиния и базируются в порту Кальяри.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".